Stand: 01.03.2017 13:08 Uhr

Hetze im Netz - ein Blick in den Abgrund von Carsten Janz

"Aufwachen, es ist kurz vor Zwölf", "Anti-islamische Allianz" oder "Die vereinigten Patrioten" - so heißen Facebook-Gruppen, in denen sich rechte Internetnutzer sammeln. Die Gruppen sind meist geschlossen, man muss also von ihrem Administrator zugelassen werden. Manche sind sogar geheim, so dass kein Facebook-Nutzer sie sehen kann - es sei denn, er wird von dem Administrator in die Gruppe eingeladen. Da will ich rein, denn ich will wissen, wie dort im Verborgenen über Flüchtlinge, Politiker oder ehrenamtliche Asylbefürworter geschrieben wird.

Verdeckte Recherche: Unter Rechten im Netz Schleswig-Holstein Magazin - 01.03.2017 19:30 Uhr Sie schwadronieren von der "Herrenrasse" und "Migranten-Schmarotzern". In geheimen Gruppen tauschen sich Rechte im Online-Netzwerk Facebook aus. NDR Reporter Carsten Janz hat es geschafft, in solchen verborgenen Gruppen zu recherchieren.







2,33 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Einfacher Einstieg

Schon vor einigen Jahren hatte ich mir einen Facebook-Account unter einem falschen Namen angelegt. Damit ich recherchieren kann. Um in rechten Kreisen im Netz unterwegs zu sein, like ich Seiten, die in der rechten Szene beliebt sind - wie zum Beispiel "PEGIDA Nordfriesland", "Euro - Nein Danke" oder "Keine Gnade für Kinderschänder". Die Freundschaftsanfragen von sichtbar rechten Facebook-Nutzern kommen von alleine. Nach wenigen Tagen habe ich mehr als 200 "Freunde", keinen davon kenne ich persönlich. Sie laden mich aber in Gruppen ein und wenn ich nett frage, komme ich sogar in Gruppen, die geheim sind. Der Einstieg in die rechte Facebook-Ecke war also einfacher als gedacht.

Hetzer fühlen sich sicher

Was in diesen Gruppen passiert, überrascht mich in der Deutlichkeit. Völlig ungeniert kommentieren die Gruppenmitglieder geteilte Zeitungsartikel, Blogbeiträge und augenscheinlich selbst erstellte Schrifttafeln. Es ist die Rede von der deutschen "Herrenrasse", die User fordern "Die Salafistenstände müssen abgefackelt werden" - und die "Migranten-Schmarotzer" werden aufgefordert, in ihre Heimat zurückzukehren. "In diesen auf den ersten Blick geschlossenen sozialen Räumen fühlen sich die Hetzer sicher", sagt mir Dieter Büddefeld, Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz.

Dunkelziffer sehr hoch

Im vergangenen Jahr gab es laut Landeskriminalamt rund 200 angezeigte Fälle von Volksverhetzung in Schleswig-Holstein. Mehr als 120 davon standen in Verbindung mit dem "Tatmittel Internet" heißt es in der Statistik - sie fanden also im Netz statt. Nahezu doppelt so viele wie 2015. "Die Dunkelziffer wird deutlich darüber liegen", sagt Büddefeld. Das Internet sei einfach zu groß - weder die Polizei noch der Verfassungsschutz könnten es vollständig überwachen. Deshalb, sagt der Chef des Verfassungsschutzes, seien die Behörden auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. "Wir übergeben jeden Fall der Polizei und Staatsanwaltschaft", so Büddefeld. Die Auflärungsquote sei mit mehr als 70 Prozent sehr hoch.

Meinungsfreiheit oder Volksverhetzung?

Doch als Journalist, dem das Recht auf freie Meinungsäußerung enorm wichtig ist, frage ich mich natürlich: Wann wird dieses Recht zu sehr strapaziert? Wo fängt die Volksverhetzung an? Anwalt Alexander Hoffmann aus Kiel erklärt mir, dass das Strafgesetzbuch eine hohe Hürde eingebaut hat: "Äußerungen, die man als volksverhetzend bezeichnet, müssen die öffentliche Ordnung gefährden." So heißt es im §130 des Strafgesetzbuches. Und das sei in den wenigsten Fällen gegeben. "Ein 'Neger sind Scheiße' reicht teilweise nicht aus, um jemanden zu bestrafen", sagt Hoffmann. Jeder Einzelfall muss genau geprüft und der Kontext, in dem die Äußerung getätig wurde, eingeordnet werden. Das sprenge die Ressourcen der Polizei und der Staatsanwaltschaft, so Hoffmann.

Die Hetze geht weiter

Mich wundert es, dass die meisten Facebook-Nutzer sich nicht die Mühe machen, ihre Identität zu verschleiern. Mit vollem Namen und einem gut erkennbaren Profilfoto wird gegen Ausländer und Politiker gehetzt. Ein Trend, sagt der Präsident des Verfassungsschutzes, Büddefeld. Die Hemmschwelle falle immer weiter.

Während ich diesen Artikel schreibe, bekomme ich zwei neue Freundschaftsanfragen für meinen Recherche-Facebook-Account. In meiner Timeline wird der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel, der gerade in der Türkei inhaftiert wurde, beschuldigt, die "Ausrottung des Deutschen Volkes" zu befürworten. Er solle "im Türkenknast verrecken". Ich logge mich aus, die Hetze geht weiter. "Das wird so schnell auch nicht aufhören", sagt mir Anwalt Alexander Hoffmann. Er ist überzeugt, dass nicht das Strafrecht die Lösung für das Problem ist: Eine Aufklärung der Bürger und eine breite gesellschaftliche Gegenbewegung könnten seiner Ansicht nach der Schlüssel für ein friedlicheres Netz sein.

Weitere Informationen mit Audio Anonymität im Netz: Kein Gesicht, keine Hemmungen 24.01.2016 18:05 Uhr NDR 1 Welle Nord Brauchen wir strengere Regeln im Netz, um Kommentare zu mäßigen? Der netzpolitische Sprecher der Grünen, Konstantin von Notz, glaubt nicht, dass eine Klarnamenpflicht helfen würde. mehr Die rechte Szene in Norddeutschland - Was tun? NSU, NPD, Pegida - wir haben die rechte Szene im Norden im Blick, analysieren Strukturen und geben Tipps, was Sie gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit tun können. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 01.03.2017 | 19:30 Uhr