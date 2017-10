Stand: 11.10.2017 05:00 Uhr

Günther bilanziert 100 Tage "Jamaika"

Wie arbeiten CDU, Grüne und FDP in Schleswig-Holstein in der neuen "Jamaika"-Koalition? Wo wurden Akzente gesetzt und was wurde angepackt? Das wird Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) heute in einer Regierungserklärung im Landtag skizzieren. Darin wird er das 100-Tage-Programm, in dem sich die Koalition aus CDU, Grünen und FDP Ziele für die Anfangszeit gesetzt hatte, bilanzieren.

Regierungserklärung zu Jamaika NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 11.10.2017 08:00 Uhr Autor/in: Anna Grusnick Wie läuft's in "Jamaika"? Ministerpräsident Daniel Günther bilanziert im Landtag in einer Regierungserklärung die ersten 100 Tage der Koalition.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schulnote 2 für "Jamaika"

In der Koalition ist die Stimmung positiv: Es laufe in der Jamaika-Koalition viel besser als vorher von einigen gedacht, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Marret Bohn. Ministerpräsident Günther spiele dabei eine sehr positive, integrative Rolle. CDU-Fraktionschef Tobias Koch würde die Schulnote 2 an die Koalition vergeben. "Das ist einfach gutes Arbeiten", sagte Koch unter Hinweis auf diverse "Jamaika"-Initiativen. 1-würdig sei es noch nicht, äußerte Koch, ohne dies näher zu begründen. "Es ist alles gutes Regierungshandeln."

Kritik von der Opposition

Von der oppositionellen SPD gab es dagegen massive Kritik. Oppositionsführer Ralf Stegner bescheinigte dem Bündnis wenig Substanz. "Unangenehme Themen werden von der Regierung weitgehend ausgeklammert", sagte Stegner am vergangenen Mittwoch. Lars Harms vom Südschleswigschen Wählerverband (SSW) sagte, er erwarte von einer Landesregierung nicht, dass sie in den ersten 100 Tagen alles angeschoben und geregelt hat. Mit Blick auf die Umstellung von G8 auf G9 hätte er sich allerdings mehr Zeit und Beteiligung gewünscht.

Am Nachmittag Sport und soziale Sicherung

Für die Rede Günthers (CDU) und die Debatte darüber ist die ganze Vormittagssitzung des Parlaments reserviert. Am Nachmittag geht es unter anderem um die weitere Entwicklung des Sports und um die soziale Sicherung. Hierzu will die Koalition ein Zukunftslabor einrichten.

Kommentar mit Audio Das Kieler Experiment als Mutmacher für Berlin? 100 Tage Jamaika in Schleswig-Holstein und schon könnte das neue Bündnis Vorbild für die Bundespolitik sein. Reinhard Mucker, Nachrichtenchef NDR 1 Welle Nord, kommentiert. mehr "Jamaika"-Koalitionsvertrag unterzeichnet Die Spitzen von CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein haben am Dienstag den Koalitionsvertrag offiziell unterzeichnet. Die Wahl von CDU-Chef Günther zum neuen Ministerpräsidenten findet am Mittwoch statt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.10.2017 | 08:00 Uhr