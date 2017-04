Stand: 27.04.2017 06:20 Uhr

Größte Anti-Terror-Übung Schleswig-Holsteins

Insgesamt 1.500 Polizisten, Rettungskräfte und Opfer-Darsteller. Spezialkräfte aus sieben weiteren Bundesländern. Die Eliteeinheit GSG 9 als Beobachterin. Die Polizei in Schleswig-Holstein hält heute im Großraum Kiel ihre nach eigenen Angaben bislang größte Anti-Terror-Übung ab. Der Name: "Pandora". Wie die Landespolizei ankündigte, werden Hubschrauber über Kiel kreisen. Die Bundeswehr leistet logistische Hilfe. Nach Angaben von Sprechern der beteiligten Einheiten dürfte es sich um eine der größten öffentlichen Anti-Terror-Übungen in Deutschland handeln. "Wir bereiten uns vor auf das, was möglichst nicht passiert, aber jederzeit passieren kann", sagte Landespolizeidirektor Ralf Höhs.

Überfall, Explosion und Geiselnahme

Geplant sind drei fiktive Anschlagsszenarien, die sich laut Polizei zeitlich zum Teil überlagern werden:

Bei einer Übung auf dem Flughafen Kiel-Holtenau werden Angreifer eine Feier überfallen.

Bei der Explosion in einem Bus unter der Holtenauer Hochbrücke sollen Helfer die schnelle medizinische Versorgung und Spurensicherung proben.

In Kiel-Mettenhof kommt es in einem fiktiven Verlagshaus zu einer Geiselnahme.

Die Polizei wolle ihre taktischen Einsatzkonzepte auf Herz und Nieren prüfen, sagte Höhs. Ziel sei es auch, das Zusammenspiel mit Rettungskräften möglichst optimal zu gestalten sowie in der Führungszentrale schnelle Entscheidungsabläufe sicherzustellen.

Karte: Die fiktiven Anschlagsorte in Kiel

Echte Verkehrskontrolle auf der A 21

Die Übungen finden in abgesperrten Bereichen statt. Nach Angaben der Polizei sind sie für die Bürger jedoch wahrnehmbar. Es könne zu kurzen Verkehrsbehinderungen kommen. Im Bereich der Polizeidirektion Bad Segeberg ist eine echte Verkehrskontrolle auf der Autobahn A 21 geplant. Dort soll der Verkehr über einen Rastplatz geleitet werden.

SEKs aus mehreren Bundesländern

An der Übung werden sich Spezialeinsatzkommandos (SEK) aus sieben weiteren Bundesländern beteiligen. Die Polizei entsendet Beamte aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Landespolizei plant große Anti-Terror-Übung NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 25.04.2017 13:00 Uhr Autor/in: Sebastian Parzanny Am Donnerstag werden Einsatzkräfte aus Schleswig-Holstein und ganz Deutschland den Ernstfall bei einer Großübung in Kiel proben. Die Landespolizei hat die Pläne vorgestellt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Crashtest zeigt: Betonsperren halten nicht Mobile Anti-Terror-Sperren aus Beton können Lastwagen nicht stoppen. Das haben zwei Tests der Prüfgesellschaft Dekra in Neumünster ergeben - in Auftrag gegeben hat sie der MDR. (11.04.2017) mehr Innenminister Studt gegen zentrale Terrorabwehr Bundesinnenminister de Maizière will mehr Bundeskompetenzen bei der inneren Sicherheit. Damit stößt er auf Widerspruch bei der Landes-SPD. CDU-Landeschef Günther dagegen unterstützt ihn. (03.01.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.04.2017 | 13:00 Uhr