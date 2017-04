Stand: 11.04.2017 05:00 Uhr

Gegen Bienensterben - mit Leidenschaft und Technik von Sabine Alsleben

Das fröhlich grüßende Insekt auf dem kleinen Schild am Hauseingang erinnert an die berühmte "Biene Maja". Daneben der Spruch: "Hier wohnt ein Imker mit dem Schwarm seines Lebens." Thomas Nöltings Schwarm besteht aus mehreren Hunderttausend Bienen, die er auf seinem Grundstück in Norderstedt hegt und pflegt. Vor allem muss der 44-Jährige seine Insekten auch schützen. Denn seit Langem kämpfen Imker weltweit gegen das Bienensterben. "Ich hatte Glück", sagt Nölting, "ich hatte über den Winter keine Verluste. Bei uns im Verein Langenhorn-Norderstedt gibt es aber einen Imker, der die Hälfte seiner Völker verloren hat." Das Bienensterben ist wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt, und so greifen Imker zu ganz unterschiedlichen Schutzmaßnahmen. Nölting hat einen ebenso ungewöhnlichen wie teuren Weg eingeschlagen.

"Andere Imker halten mich für einen Spinner"

Vorgezogene Blütephasen durch den Klimawandel, weniger Nahrung durch Monokulturen in der Landwirtschaft, dazu der Einsatz von Pestiziden - all das schwächt die Insekten. Und Nölting weiß auch, dass die Varroamilbe einen großen Anteil am Bienensterben hat. Dieser winzige Parasit vermehrt sich auf der Brut und überträgt mit Bissen weitere Krankheitserreger, sodass sich besonders gefährliche Virus-Varianten verbreiten können und viele Bienenvölker schnell komplett auslöschen. Zum Schutz behandeln die meisten Imker ihre Bienen mit Ameisensäure, andere setzen auch Medikamente ein. Nölting dagegen schwört auf teure Technik, den Varroa-Controller. "Die anderen Imker halten mich für einen Spinner", lacht der hauptberufliche Feuerwehrmann.

Moderne Technik statt Ameisensäure

Den Varroa-Controller hat Nölting in Österreich gekauft - und dafür tief in die Tasche gegriffen. "Das muss ich zugeben, die Maschine kostet über 2.000 Euro. Damit könnte man sein Leben lang Ameisensäure kaufen." Das Gerät setzt auf die unterschiedlichen Hitzeresistenzen von Milbe und Bienenlarve. Bei der Behandlung wird die Milbe dauerhaft geschädigt und stirbt schließlich. "Es ist sehr aufwendig, die Bienenvölker damit zu behandeln", erklärt Nölting, doch der Controller scheint gut zu funktionieren. So verhindert er auch einen wirtschaftlichen Schaden, denn jedes von Nöltings Bienenvölkern ist um die 150 Euro wert.

Imker in Schleswig-Holstein Rund 3.000 Imker mit 25.000 Völkern sind im Landesverband Schleswig-Holsteinischer und Hamburger Imker e.V. registriert. Dazu gehören 77 Ortsvereine, elf Züchterringe und 16 Kreisverbände. Der Landesverband ist Mitglied im Deutschen Imkerbund und erhält Fördergelder aus Kiel und Brüssel "zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse in Schleswig-Holstein". An der Imkerschule in Bad Segeberg werden Anfänger- und Fortbildungskurse für angehende und bereits aktive Hobby-Imker angeboten.

"Man hängt an den Bienen"

Für Nölting, der vor drei Jahren mit dem Imkern begonnen hat und mit großer Leidenschaft dabei ist, geht es aber längst nicht nur ums Geld. "Bienen sind zwar keine richtigen Haustiere, aber man hängt trotzdem an ihnen", erklärt er. In seinen 14 Bienenhäusern, den sogenannten Beuten, haben jeweils bis zu 10.000 Bienen als Volk überwintert. Zur Hochsaison in Mai und Juni wird sich die Zahl seiner Insekten verfünffachen.

Viele Bienendiebe unterwegs

Thomas Nölting lebt auf einem rund 650 Quadratmeter großen Grundstück mitten in der Stadt - für die Insekten kein Problem: "Eine wilde Wiese, alter Baumbestand, hier finden die Bienen alles, was sie brauchen." Fünf Beuten stehen hier, andere auf einem nahe gelegenen Wiesengrundstück. Zur Zeit der Rapsblüte darf Nölting einige Völker auch auf dem Feld eines Bekannten in Heiderfeld (Kreis Segeberg) deponieren. "Das ist super, der Landwirt passt dann auch immer ein bisschen auf meine Bienen auf." Denn für Imker sei neben dem Bienensterben auch Diebstahl ein großes Problem, sagt Nölting. "Man glaubt das gar nicht, aber es werden wirklich ganze Völker geklaut."

Ohne Startkapital geht nichts

Ganz billig ist das Imkern ohnehin nicht. Als der Norderstedter vor drei Jahren mit seinem neuen Hobby startete, stand ihm in dem Verein ein sogenannter Pate zur Seite und beriet ihn, was man so alles braucht. "Das fängt mit dem Imkeranzug an, dann noch spezielle Hosen, einen Smoker, die Bienenhäuser - da kamen schnell ein paar Tausend Euro zusammen, die ich investiert habe."

Kampf um die Bienen

Der Imker Thomas Nölting aus Norderstedt muss seine Bienen schützen, denn die Tiere sind in Gefahr.







Imkerei schärft Naturbewusstsein von Nachbarn

Dafür gibt es nun jede Menge Honig im Hause Nölting. "Im vergangenen Jahr hatte ich fast 400 Kilo Sommerhonig - also 800 Gläser, alle von Hand abgefüllt." Das sprach sich in der Nachbarschaft herum, und viele kaufen Nöltings Honig nun regelmäßig quasi direkt über den Gartenzaun. Auch Klassen aus der nahegelegenen Gottfried-Keller-Grundschule kommen zu Thomas Nölting, um sich die Bienen anzuschauen und etwas über sie zu lernen. "Es ist schön zu sehen, wie durch meine kleine Imkerei das Naturbewusstsein der Menschen hier in der Umgebung geschärft wird." Inzwischen, berichtet er ein bisschen stolz, suchen viele Nachbarn auch Rat bei ihm, welche besonders bienenfreundlichen Pflanzen sie kaufen können. Für Nöltings "Schwarm seines Lebens" gute Voraussetzungen, dem Bienensterben auch weiterhin trotzen zu können.

