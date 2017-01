Stand: 26.01.2017 10:05 Uhr

Geflügelpest im Kreis Steinburg weitet sich aus

Die Geflügelpest hat sich im Kreis Steinburg ausgeweitet. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) wies in der Nacht an weiteren Standorten des bereits betroffenen Betriebs den hochpathogenen Erreger des Subtyps H5N5 nach. Die beiden Ställe des Betriebs in Grevenkop und Elskop wurden laut dem Landwirtschaftsministerium abgesperrt. Rund 15.300 Tiere sollen nun getötet werden. Der Kreis Steinburg erweiterte den Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet um den Betrieb und löste Katastrophenalarm aus, um weitere Hilfskräfte von Polizei, Feuerwehr und anderen Hilfsorganisationen heranziehen zu können.

FLI: Mischvirus auf Basis von H5N8

Die beiden nun betroffenen Ställe gehören zum selben Unternehmen, bei dem am Wochenende bereits der Erreger gefunden worden war. Experten des FLI hatten an zwei Standorten des Betriebs den hochpathogenen Subtyp H5N5 nachgewiesen. Bis Mittwochnachmittag mussten die Einsatzkräfte etwa 18.000 Tiere töten. Es handelt sich laut FLI wahrscheinlich um ein Mischvirus auf der Basis von H5N8. Mischviren von aviären Influenzaviren entstehen, wenn in einem infizierten Tier mehrere Virussubtypen zeitgleich auftreten und bei ihrer Vermehrung Erbmaterial austauschen.

Ein Experten-Team zur epidemiologischen Untersuchung soll nun klären, wie das Virus in den Betrieb kam.

Neues Geflügelpest-Virus in Schleswig-Holstein NDR//Aktuell - 24.01.2017 15:45 Uhr In einem Putenmastbetrieb im Kreis Steinburg wurde erstmals das hochpathogene Geflügelpest-Virus H5N5 nachgewiesen. Umweltminister Robert Habeck hat sich vor Ort ein Bild gemacht.







