Stand: 01.02.2017 18:32 Uhr

Geflügelpest: Neue Etiketten für Eier

Viele Eierproduzenten müssen wegen der Geflügelpest seit Mittwoch erhebliche Einbußen hinnehmen. Der Grund: Seit knapp zwölf Wochen dürfen Hühner nicht mehr frei herumlaufen, sondern müssen im Stall bleiben. Ihre Eier müssen die Erzeuger nach EU-Recht jetzt als Eier aus Bodenhaltung verkaufen.

Land zahlt bis zu 15.000 Euro pro Betrieb

Im Betrieb von Hans-Peter Goldnick aus Nehms (Kreis Segeberg) betrifft das etwa 30.000 Eier pro Tag. Er beschäftigt jetzt zwei zusätzliche Mitarbeiter, die auf die bereits vorproduzierten Eierverpackungen neue Etiketten kleben. Nach seinen Angaben macht er pro Ei zehn Cent Verlust. Bei 30.000 Eiern am Tag seien das rund 3.000 Euro täglich beziehungsweise 60.000 Euro im Monat. Die maximale Entschädigung vom Land liegt allerdings bei 15.000 Euro.

Videos 02:37 min Geflügelpest: Freilandeier werden knapp 27.01.2017 19:30 Uhr Schleswig-Holstein Magazin Die wegen der Geflügelpest anhaltende Stallpflicht bedeutet für Halter von aufgestallten Freilandhennen Mehrarbeit. Die Eier müssen umetikettiert werden. Video (02:37 min)

Keine deutschlandweit einheitlichen Regelungen

Doch nicht alle Geflügelhalter in Deutschland haben dieses Problem. In Baden-Württemberg dürfen Landwirte ihre Eier trotz Stallpflicht als Freiland-Eier verkaufen. Die Regierung des Bundeslandes hatte sich eines Tricks bedient: Am Dienstag hob sie die Aufstallungspflicht auf - am Donnerstag erlässt sie diese wieder - damit beginnt die Frist neu. In einer Erklärung aus dem Süden heißt es: Man habe die Situation neu bewertet.

Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kritisierte diese Entscheidung. "Sie verschaffen sich damit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen. Ich würde das so nicht machen", sagte Habeck dem Schleswig-Holstein Magazin. Geflügelhalter wie Hans-Peter Goldnick fordern, dass die Landwirtschaftsminister aller Bundesländer gemeinsam einheitliche Regelungen finden.

Andere Lage bei Bio-Eiern

Bio-Eier dürfen hingegen weiterhin als solche verkauft werden - auch, wenn die Tiere im Stall sind. "Dort gibt es eine andere Rechtsnorm, die mehr Flexibilität erlaubt", sagte Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) "Die Tiere dürfen ein Drittel ihrer Lebensdauer in Ställen verbringen." Habeck hatte die Bundesregierung vergeblich um Unterstützung gebeten. "Denn es ist ja nicht die Schuld der Freilandhalter, dass es derzeit ein Aufstallungsgebot gibt", sagte er. Eine längere Deklarierung der Eier als Produkte aus Freilandhaltung sei jedoch rechtswidrig. "Ich finde es politisch falsch", sagte Habeck. "Aber uns sind rechtlich die Hände gebunden." Landwirt Goldnick hofft, dass die Verbraucher weiterhin seine Eier kaufen - trotz eines anderen Etiketts.

