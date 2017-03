Stand: 08.03.2017 16:03 Uhr

Geflügelpest: Habeck setzt auf den Frühling

Trotz neuer Vogelgrippe-Fälle macht Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Geflügelhaltern in Schleswig-Holstein Hoffnung, dass die Stallpflicht bis auf Risikozonen bald aufgehoben werden kann. Mit Ende des Spätwintervogelzuges, steigenden Temperaturen und höherer UV-Strahlung könnte der Infektionsdruck laut Habeck nachlassen: "Bei Licht, Trockenheit und Wärme geht der Seuchendruck zurück." Das Virus brauche Kälte und ein feuchtes Milieu. Um am "Tag X" eine Aufhebung des Aufstallungsverbotes schnell und nach klaren Regeln umzusetzen, hätten die Kreise bereits am Mittwoch vom Landwirtschaftsministerium einen entsprechenden Erlass bekommen, so der Minister.

Habeck zu Geflügelpest: "Wir fallen zurück" Schleswig-Holstein Magazin - 08.03.2017 19:30 Uhr Keine Entwarnung bei der Geflügelpest im Land. Damit bleibt auch die Stallpflicht vorerst bestehen. Das teilte Landwirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwoch mit.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Aufhebung der Stallpflicht mit drei Ausnahmen

Der bisher genannte grobe Zeitrahmen Mitte März für eine Aufhebung der Stallpflicht lasse sich nicht einhalten, so Habeck. Allein im Februar habe es mehr Fälle von Geflügelpest gegeben als in den beiden Monaten zuvor. Entwarnung könne er noch nicht geben. Ändert sich das, soll die Stallpflicht mit Ausnahme von drei Bereichen aufgehoben werden. Um aktuelle Geflügelpestfunde, so Habeck, werde es dann weiterhin - wie gesetzlich vorgegeben - Beobachtungs- und Sperrgebiete geben mit der Auflage, im Radius von zehn Kilometern Geflügel im Stall zu lassen. In Orten mit großer Geflügeldichte - mehr als 500 Tiere pro Quadratkilometer - werde ebenfalls länger aufgestallt. Außerdem sind Pufferzonen an Küsten und Seen geplant.

Habeck: "Größter Geflügelpest-Fall in Europa"

Habeck bezeichnete die aktuelle Vogelgrippe als bisher schwersten Tierseuchenfall im nördlichsten Bundesland und europaweit den mit Abstand größten Geflügelpest-Fall. "Gemessen an diesem Geschehen - ohne eitel oder zu stolz zu klingen - sind wir ganz gut durchgekommen", sagte Habeck. Im europäischen Ausland und in anderen Bundesländern seien die Keulungszahlen "dramatisch höher".

Vorwurf in Richtung Berlin: "Braucht kein Mensch!"

Massive Kritik übte der Grünen-Politiker an Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU): "Ein Bundeslandwirtschaftsministerium, das sich aus allem raushalten will, das keine Verantwortung sucht, das braucht kein Mensch." Trotz der Bitte Schleswig-Holsteins habe der Bund beispielsweise keine einheitlichen Kriterien für Stallpflicht-Ausnahmen vorgegeben. Das Landwirtschaftsministerium von Mecklenburg-Vorpommern gab am Mittwoch bekannt, dass die Stallpflicht gelockert werden soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.03.2017 | 15:00 Uhr