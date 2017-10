Stand: 23.10.2017 14:39 Uhr

Gasunfall in der Meierei Wasbek

In einer Meierei in Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist es zu einem Gasunfall gekommen. Ein Lkw-Fahrer hatte am Montagmorgen Chemikalien geliefert, diese aber in einen falschen Behälter gefüllt. Darin befand sich bereits Salpetersäure, das mit der Natronlauge giftiges Natrosegas freisetzte. Elf Personen wurden mit dem Verdacht auf Atemwegsreizungen in Krankenhäuser in Kiel, Neumünster und Rendsburg gebracht.

Experten beraten über Bergung

Polizei und Feuerwehr haben den Bereich rund um die Meierei in der Ortsmitte von Wasbek abgesperrt. 80 Feuerwehrleute sind noch im Einsatz - darunter auch der Löschzug Gefahrengut des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Die Experten beraten nun, wie die Flüssigkeit aus den Tanks geholt und entsorgt werden kann. Möglicherweise müsse eine Spezialfirma anrücken, so ein Sprecher. Bis die Einsatzkräfte Entwarnung geben können, bleibt das Gelände der Meierei laut Polizei gesperrt.

