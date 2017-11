Stand: 04.11.2017 15:27 Uhr

Garg bleibt FDP-Chef im Land

Die schleswig-holsteinischen Liberalen haben abgestimmt: Heiner Garg bleibt Landesvorsitzender der FDP. Am Sonnabend saßen die FDP-Delegierten zum Parteitag in Kiel zusammen. Neben der Abstimmung über die Parteispitze standen weitere Themen auf der Tagesordnung, denn es ist viel passiert bei der FDP in den vergangenen Monaten: Im Land sind die Liberalen in die Regierung gerückt, der Landesvorsitzende ist Sozialminister, und in Berlin reden die Liberalen aus dem Norden bei den Jamaika-Sondierungsgesprächen mit.

FDP Schleswig-Holstein hat Garg wiedergewählt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.11.2017 14:00 Uhr Autor/in: Anna Grusnic Mit 94,3 Prozent haben die Parteimitglieder der FDP Schleswig-Holstein für Heiner Garg gestimmt. Damit bleibt er weiterhin als Parteichef im Amt, das er seit 2011 inne hat.







Beständigkeit an der Spitze

Eine deutliche Mehrheit von 94,3 Prozent stimmte für Garg. Es gab 183 Ja-Stimmen, sechs Delegierte stimmten gegen ihn und fünf enthielten sich. Als Stellvertreter wurden Christopher Vogt und Bernd Buchholz wiedergewählt, den dritten Vize-Posten übernimmt Anita Klahn. Wenn es um ihre Spitze geht, setzen die Liberalen auf Beständigkeit: Seit 2011 ist Garg Landesvorsitzender. "Ich freue mich unglaublich über den großen Vertrauensbeweis", so der bestätigte Parteichef. Er sei stolz auf das, was die freien Demokraten in den vergangenen Jahren erarbeitet hätten. Sowohl bei der Landtagswahl als auch bei der Bundestagswahl habe man viele Wähler überzeugen können. Allein in den vergangenen elf Monaten seien mehr 430 neue Mitglieder eingetreten.

Sondierungen im Bund ebenfalls Thema

Inhaltlich ging es auch um die Sondierungen in Berlin, bei denen Fraktionschef Wolfgang Kubicki mit am Tisch sitzt. Er hatte sich dazu zuletzt skeptisch geäußert und auch Neuwahlen nicht ausgeschlossen. Sowohl Garg als auch Kubicki mahnten mit Blick auf eine mögliche Regierungsbeteiligung im Bund, die Freien Demokraten seien kein Mehrheitsbeschaffer der bisherigen Politik. "Deshalb sollten wir die nächste Woche jetzt nutzen, um aus den Schützengräben herauszukommen und aufeinander zuzugehen. Interessanterweise fordern wir uns ja alle auf, uns zu bewegen - aber keiner tut es wirklich", appellierte Kubicki im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord an die anderen Parteien. Man könne für alles Lösungen finden, wenn guter Wille da sei.

Blick auf die Kommunalwahlen

Außerdem warf der Parteitag schon einen Blick voraus auf den kommenden Mai - denn dann sind Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein. Auch dabei wollen die Liberalen ein starkes Ergebnis erreichen - zuletzt hatten sie bei der Bundestagswahl mit 12,6 Prozent vor den Grünen gelegen. Garg sagte, wichtig sei es ihm, dass die Freien Demokraten sich weiterentwickeln. "Wir brauchen genügend engagierte Menschen, die bereit sind, in den kommunalen Parlamenten zu kandidieren und hier die Partei stark zu machen."

