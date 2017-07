Stand: 20.07.2017 08:00 Uhr

G9 statt G8: Wie läuft die Umstellung in SH?

Weg vom sogenannten Turbo-Abi G8 - zurück zum Abschluss nach neun Jahren: So steht es im Koalitionsvertrag der "Jamaika"-Koalition von CDU, Grünen und FDP. Allerdings haben die Gymnasien einmal die Möglichkeit, bei ihrem bisherigen G8- oder Y-Modell (eine Kombination aus G8 und G9) zu bleiben, wenn die Schulkonferenz dies mit Dreiviertel-Mehrheit beschließt. Im Landtag geht es heute um die Umstellung im Schulsystem. Die SPD-Fraktion fordert die Regierung dazu auf, die "gravierenden Änderungen" gemeinsam mit Lehrern, Schülern und Eltern vorzubereiten. CDU-Bildungsministerin Karin Prien hat gestern den Zeitplan für das Abitur an Gymnasien nach 13 Jahren vorgestellt.

Viele Gespräche geplant

Zunächst einmal will die Bildungsministerin zahlreiche Gespräche führen - mit Schulleitungen, mit Elternvertretern, mit Schülervertretern mit der Lehrergewerkschaft (GEW) oder mit dem Philologenverband. Diese sollen im August und September stattfinden. Ihr sei es wichtig, zu prüfen, wie die Reform möglichst ohne Probleme umgesetzt werden kann, so die CDU-Politikerin. Prien kündigte an, den Prozess mit allen Kräften zu flankieren, zu informieren und zu diskutieren. Die notwendige Schulgesetzänderung soll durch die regierungstragenden Fraktionen nach der Sommerpause eingeleitet werden.

Geplante Reform soll 2019/2020 in Kraft treten

Prien geht davon aus, dass die Änderung dann Ende des Jahres in Kraft tritt. Im Januar und Februar hätten dann die Schulkonferenzen das Wort. Die Eltern sollen bereits Ende Februar 2018, wenn sie ihre Kinder für die weiterführende Schulen anmelden, Klarheit haben. In Kraft treten soll die Reform 2019/2020 für die Klassen 5 und 6. "Ich möchte die Schulen nicht mit einer lange andauernden Debatte über G9 belasten", sagte Prien.

Derzeit gibt es 84 sogenannte G8-Gymnasien

Derzeit gibt es nach Angaben des Bildungsministeriums in Schleswig-Holstein 99 Gymnasien, hinzu kommt ein Abendgymnasium. Davon seien 84 sogenannte G8-Gymnasien, in denen auf die Grundschule eine achtjährige Gymnasialzeit folgt. Elf Schulen böten das Abitur nach insgesamt 13 Schuljahren an. Weitere vier hätten sich für das Y-Modell entschieden, bei dem sowohl G8 als auch G9 angeboten wird.

