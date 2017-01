Stand: 31.01.2017 08:15 Uhr

Fünf Jahre nach Verbot: Rocker immer noch aktiv von Julia Schumacher, Eike Lüthje, Christian Schepsmeier

Vor fünf Jahren hatten vermummte Polizisten im Kieler Rotlichtviertel Kneipen und Bordelle gestürmt. Die Beamten ermittelten damals - unter anderem wegen Messerstechereien und Schusswechseln auf offener Straße. Sie beschlagnahmten Bargeld, Waffen und Kutten. Der Rockerclub galt als extrem gewalttätig und kriminell. Es folgte ein Verbot der Kieler "Hells Angels". Heute ist die offene Gewalt zwischen rivalisierenden Rocker-Banden in Schleswig-Holstein von den Straßen verschwunden. "Die Verbote entziehen diesen kriminellen Verbindungen den Boden", sagt Stephan Marks vom Landeskriminalamt (LKA). "Es ist nach außen ruhig geworden."

Rocker-Kriminalität: Der Schein trügt Schleswig-Holstein Magazin - 31.01.2017 19:30 Uhr Fünf Jahre nach dem Verbot der "Hells Angels" in Kiel scheint es um die Rocker ruhig geworden zu sein. Recherchen von NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin zeigen: Der Schein trügt.







Keine Kutten - keine Macht?

Im April 2010 hatte der damalige Innenminister Klaus Schlie (CDU) bereits die "Hells Angels" in Flensburg und die "Bandidos" in Neumünster verboten. Das gilt als ein Wendepunkt im sogenannten Rockerkrieg. "Es war wichtig, dass es die Vereinsverbote gab", sagt Marks vom Dezernat für organisierte Kriminalität. Denn die Verbote schließen auch die Vereins-Insignien ein, also die Embleme der Rocker-Clubs. Die Mitglieder der Clubs dürfen seitdem ihre Lederwesten mit den Aufnähern - die sogenannten Kutten - nicht mehr tragen. Kutten gelten als wichtige Instrumente zur Demonstration von Macht zwischen den Clubs.

Tatsächlich gab es seit 2012 kein Tötungsdelikt im Rockermilieu mehr. Auch gewaltsame Zusammenstöße zwischen den Clubs gibt es kaum noch. Eine Ausnahme ist der Angriff von Mitgliedern der "Bandidos" auf einen "Hells Angel" im Mai 2016 in der Nähe von Itzehoe. Der "Hells Angel" wurde mit einem Messer am Arm veletzt.

"Legale und illegale Geschäftsfelder sind verwoben"

Lässt sich daran ablesen, dass die Rocker verschwunden sind? Nein, sagt Jürgen Roth, Experte für organisierte Kriminalität. "Wenn es ruhig geworden ist, heißt das gar nichts", sagt Roth. Geschäfte könnten durchaus im Verborgenen weiterlaufen. Das bestätigt auch das LKA, das weiterhin Fälle von Drogenhandel, Waffendelikten oder Geldwäsche auf dem Tisch hat. Die Ermittlungen in diesem Bereich seien schwierig, Zeugen würden selten mit den Behörden kooperieren, sagt LKA-Mann Marks. "Eine Schwierigkeit ist, dass in diesem Bereich legale und illegale Geschäftsfelder verwoben sind."

Ein Bordell oder ein Tattoo-Studio zu betreiben, ist an sich nicht illegal. Recherchen von NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein-Magazin haben ergeben, dass teilweise die gleichen Personen die Studios, Kneipen und Bordelle betreiben, wie vor dem Verbot der Kieler "Hells Angels" vor fünf Jahren. Aber: Gerade im Rotlichtbereich sei es nachvollziehbar, dass die Linie zum Illegalen fließend sein kann, so Marks.

Hat die Polizei genug Einblick in die Szene?

Die Ruhe könnte auch bedeuten, dass die Polizei nicht mehr die Kapazität hat, zu beleuchten, was sich innerhalb der Netzwerke tut. Einzelne Köpfe hätten durch die Razzien und Verbote zwar ihre Positionen verloren, "das Umfeld ist im Grunde geblieben und die Macht und der Einfluss ebenso", sagt Roth.

In den Hochphasen des Rockerkriegs in Schleswig-Holstein zwischen 2009 und 2012 waren die Ermittler mit einer Sonderkommission breit aufgestellt: Bis zu 70 Beamte gehörten der "Soko Rocker" an. Heute gibt es die Soko nicht mehr. Sie ist als dauerhafte Abteilung im Bereich organisierte Kriminalität im LKA aufgegangen - mit rund zehn Mitarbeitern. "Wir sind in diesem Bereich gut aufgestellt", sagt Stephan Marks vom LKA. "Es gibt natürlich weitere beteiligte Dienststellen in Polizeidirektionen in Schleswig-Holstein, die sich speziell mit diesem Bereich beschäftigen."

Bewegung in der Szene

Auch wenn es nach außen ruhig scheint, zeichnet sich ab, dass die Szene in Bewegung ist: Das LKA zählt nach wie vor etwa 170 Rocker in Schleswig-Holstein - kaum weniger als vor einigen Jahren. In Lübeck hat sich bereits ein "Hells Angels"-Charter neu gegründet. Außerdem gibt es bereits Anzeichen für die Gründung eines weiteren Charters.

In Flensburg stehen außerdem nach Angaben des LKA Ermittlungen wegen Fortführung des verbotenen "Hells Angels"-Charter kurz vor dem Abschluss: Die Behörden gehen von einer Anklageerhebung aus. "Es besteht nach wie vor Ermittlungsbedarf", so Marks. "Wir beobachten diese Gruppierungen, um Straftaten vorbeugen zu können."

