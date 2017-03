Stand: 08.03.2017 05:00 Uhr

Forschungsschiff auf Stippvisite in Kiel

Vom warmen Atlantik vor der Westküste Afrikas geht es in die kalte nördliche Ostsee: Das Forschungsschiff "Maria S. Merian" kommt rum. Die Expeditionen werden von Kieler Forschern geleitet. Bei einem Zwischenstopp in Kiel stand ein Crew-Wechsel an - zudem wurden die Geräte angepasst.

Forscherteam guckt auf Kilmaschwankungen Schleswig-Holstein Magazin - 08.03.2017 19:30 Uhr "Uns interessiert, wie sich das Klima im Ostseeraum, im Nord- und Südatlantik entwickelt hat", sagt Ralph Schneider von der Universität Kiel. Er leitet die Forschungsfahrt der "Maria S. Merian".







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Klimageschichte der Ostsee rekonstruieren

Die Fahrt in die Bottnische See zwischen Schweden und Finnland leitet Prof. Dr. Ralph Schneider vom Institut für Geowissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU): "Dort herrschen sehr kalte Temperaturen, unter 0 Grad. Wir wollen in dieses Meereis hinein", erklärt Schneider. Dort am Eisrand will er mit seinem Team Messungen und Bohrungen durchführen. "Uns interessiert, wie sich das Klima im Ostseeraum, aber auch im Nord- und Südatlantik entwickelt hat", sagt der Wissenschaftler. Die Forscher gehen bei ihren Untersuchungen mehrere 1.000 Jahre zurück und wollen anhand von Sedimenten eine Klimageschichte für die Ostsee entwickeln. Der Plan ist, die Temperatur, den Salzgehalt der Ostsee und auch die biologische Planktonproduktion zu rekonstruieren.

Seeberge sind Oasen der Ozeane

Vor dem Crew-Wechsel in Kiel war die "Maria S. Merian" im Atlantik vor den Kapverdischen Inseln. Bei dieser Expedition hatte das Team um Dr. Björn Fiedler vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel das Ökosystem an einem Unterwasserberg untersucht. Dafür machten die Wissenschaftler Messungen mit autonomen und fest installierten Geräten direkt an dem Berg und vom Schiff aus. An dem Unterwasserberg mit dem Namen Senghor Seamount steht nun für mehrere Monate ein Observatorium. Unterwasserberge sind nach Angaben der Forscher wie Oasen in den Weiten der Ozeane: Da sie bis relativ knapp unter die Wasseroberfläche reichen, sammeln sich dort viele Nährstoffe. Deshalb gibt es dort viele Fische und andere Organismen.

Namenspatronin aus dem 17. Jahrhundert

Das Forschungsschiff ist nach der Naturforscherin Maria Sibylla Merian benannt. Sie lebte von 1647 bis 1717 und gilt als Begründerin der Insektenkunde in Deutschland. Das Forschungsschiff "Maria S. Merian" ist das jüngste Mitglied der deutschen Forschungsflotte. Beim Stapellauf im Jahr 2006 galt es als weltweit modernstes multidisziplinäres Forschungsschiff für meereswissenschaftliche Aufgabenfelder.

Das knapp 95 Meter lange Schiff kann Eis bis zu einer Dicke von 60 Zentimeter brechen. Um präzise manövrieren zu können, hat es zwei um 360 Grad drehbare Propeller. Zwei Stabilisierungsanlagen sorgen für eine ruhige Lage auf dem Wasser. So können die Wissenschaftler in den Laboren auch bei Seegang Proben untersuchen. Eigentümer der "Maria S. Merian" ist das Land Mecklenburg-Vorpommern, Heimathafen ist Rostock-Warnemünde. Die Einsätze des Forschungsschiffs werden vom Institut für Meereskunde der Universität Hamburg koordiniert.

Forschungsschiff fährt ins Eis









Weitere Informationen Kieler Forscher gehen Erdbeben auf den Grund Vor der Küste Chiles haben Kieler Forscher Messsensoren installiert, die Daten zu den Bewegungen des Meeresbodens liefern sollen. Die Mission war ein voller Erfolg. (13.12.2015) mehr Forscher wollen Tropenwirbel untersuchen Forscher wollen herausfinden, wie stark der Nordatlantik vom Klimawandel betroffen ist. Das Kieler Forschungsschiff "Poseidon" soll Erkenntnisse liefern. (13.06.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 08.03.2017 | 19:30 Uhr