Stand: 19.10.2017 16:21 Uhr

Fliegerbombe auf Helgoland erfolgreich entschärft

Am Donnerstag um 16.07 Uhr konnte der Kampfmittelräumdienst auf dem Helgoländer Oberland Entwarnung geben: Die 500 Pfund schwere, britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war erfolgreich entschärft. Laut dem stellvertretenden Bürgermeister der Insel, Peter Meinhardt, dauerte die Entschärfung damit knapp eine halbe Stunde länger als ursprünglich geplant - um 15 Uhr hatten die Experten begonnen. Der Grund: Der Aufschlagzünder der Bombe war verformt. Dann kann man ihn nicht einfach herausdrehen und damit war das Risiko für die Kampfmittelräumer größer. Mit jeder ruckartigen Bewegung steigerte sich laut Meinhardt die Gefahr, dass der Triebzünder losgehen und die Bombe explodieren könnte. Das hätten die Experten allerdings erfolgreich verhindert.

1.000 Menschen evakuiert

Für die Evakuierung hatten 1.000 Menschen das Oberland verlassen müssen, 200 von ihnen sind Touristen. Wer nicht bei Bekannten im Unterland unterkommen konnte, wurde in der Nordseehalle vom Deutschen Roten Kreuz versorgt.

Bombe lag in zwei Metern Tiefe

Helgoländer Bombe entschärft NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 19.10.2017 17:00 Uhr Autor/in: Hanno Hotsch Am Donnerstag ist auf dem Helgoländer Oberland erfolgreich eine Bombe entschärft worden. Rund 1.000 Menschen mussten dafür den oberen Teil der Insel verlassen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Experten haben fast alle Flächen auf Helgoland inzwischen auf Bomben geprüft und von Bomben gereinigt. Zu den wenigen Flächen, die die privaten Kampfmittelräumer noch nicht abgesucht haben, gehörte ein Gelände an einem ehemaligen Spielplatz auf dem Helgoländer Oberland. Weil die Fläche nahe der Inselschule liegt, hatten die Verantwortlichen die Untersuchung in die Herbstferien gelegt, sagte Wehrführer Heiko Ederleh von der Feuerwehr Oberland. Am Mittwoch hatte man das Gelände dann geprüft und Bombe gefunden. Sie lag in mehr als zwei Metern Tiefe.

Bombenhagel im Zweiten Weltkrieg

Helgoland liegt militärstrategisch günstig in der Deutschen Bucht. Das Eiland war zum Ende des Zweiten Weltkriegs unbewohnt und von Bombenabwürfen vollständig verwüstet worden. In der Nachkriegszeit nutzte Großbritannien die Hochseeinsel als Übungsgebiet für Bombenabwürfe.

Um die 1945 weitgehend unbeschädigt gebliebenen U-Boot-Bunker sowie die weit verzweigten 15 Kilometer langen Festungsanlagen Helgolands dauerhaft zu zerstören, stapelten die Briten viertausend Torpedosprengköpfe, neuntausend Wasserbomben und neunzigtausend Granaten in dem unterirdischen Labyrinth: Am 18. April 1947 wurden die 6700 Tonnen Munition und Sprengstoff gezündet. Die «Operation Big Bang» gilt als weltweit größte nicht-atomare Sprengung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.10.2017 | 13:00 Uhr