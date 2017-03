Stand: 14.03.2017 16:07 Uhr

Feuerwehr findet Munition bei Kellerbrand

Eigentlich wollten sie ein kleines Feuer in einem Keller in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) löschen. Doch bei dem Routine-Einsatz entdeckten die Feuerwehrleute neben dem Heizungskeller 150 bis 200 Patronen und Granathülsen sowie einige Handgranaten. Das Wohnhaus und zwei angrenzende Gebäude wurden evakuiert. "Es handelt sich offensichtlich um Munition aus dem Zweiten Weltkrieg", sagte Polizeisprecher Marco Hecht-Hinz.

Großteil nur Dekoration

Die Polizei konnte außerdem den Besitzer des Waffenlagers ausfindig machen. Der 69-Jährige wurde am Nachmittag vernommen. Laut Polizei habe er ausgesagt, die gesamte Munition solle nicht mehr "scharf" sein. Die hinzugerufenen Experten vom Kampfmittelräumdienst bestätigten inzwischen, dass es sich tatsächlich zum größten Teil um leere Hülsen und somit Dekoration handelt. Bei einer Handgranate sowie einigen Patronenhülsen konnte der Kampfmittelräumdienst vor Ort jedoch keine eindeutige Aussage treffen. Diese Munition stellten die Experten deshalb sicher.

Videos 00:27 min Weltkriegs-Waffen im Keller Nach der Feuerwehr kommt der Kampfmittelräumdienst: Bei einem Kellerbrand in Ratzeburg entdecken Einsatzkräfte Handgranaten und Flak-Munition, sagte Polizeisprecher Marco Hecht-Hinz. Video (00:27 min)

Straßen gesperrt

Die Anwohner durften am Nachmittag wieder zurück in die Häuser. Die Erleichterung sei ihnen deutlich anzusehen gewesen, berichtete NDR 1 Welle Nord. Die etwa 60 Einsatzkräfte hatten vorsorglich das betroffenen Haus und auch zwei Mehrfamilienhäuser in der Nachbarschaft geräumt. Etwa zwei Dutzend Bewohner durften vorübergehend nicht in ihre Wohnungen. Sie wurden in einem Linienbus betreut. Außerdem sperrten Polizisten die umliegenden Straßen ab.

Feuer schnell gelöscht

Der eigentliche Feuerwehreinsatz selbst war am Vormittag rasch erledigt. Einsatzkräfte gelang es den Angaben zufolge recht schnell, den Brand einer Holzheizung zu löschen. Die Brandursache war zunächst unklar. Fest steht noch nicht, ob durch das Feuer Schaden an dem Gebäude entstanden war.

