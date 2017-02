Stand: 22.02.2017 08:51 Uhr

Millionenschaden durch Feuer bei der Feuerwehr

Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kronshagen (Kreis Rendsburg Eckernförde) hat es in der Nacht gebrannt. Wie die Feuerwehr selbst mitteilte, ging das 50 mal 30 Meter große Gerätehaus der Wehr gegen vier Uhr früh in Flammen auf und brannte in voller Ausdehnung. Fünf Fahrzeuge seien zerstört worden und ein Großteil des Daches eingestürzt, sagte ein Sprecher.

Brand zerstört fünf Feuerwehrautos









70 Einsatzkräfte

Rund 70 Einsatzkräfte von Nachbarwehren konnten das Feuer löschen. Das Gerätehaus kann allerdings nicht betreten werden, denn es besteht Einsturzgefahr. In dem Gerätehaus waren dem Sprecher zufolge keine Menschen. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers beträgt der Schaden rund fünf Millionen Euro.

