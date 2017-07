Stand: 20.07.2017 11:58 Uhr

Feuer aus im Entsorgungszentrum Kiel

Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr: Am Mittwochabend war in der Halle eines Entsorgungsbetriebs im Kieler Stadtteil Wellsee ein Brand ausgebrochen. Auch am Donnerstagmorgen war die Feuerwehr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach mehr als 15 Stunden hieß es dann: Feuer aus. In der Halle lagerten nach Angaben der Polizei Abfall und Unrat. Anwohner im Bereich B 404, Moorsee und Edisonstraße wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Edisonstraße war über Stunden gesperrt.

Halle eines Kieler Entsorgungsbetriebs in Flammen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 20.07.2017 12:00 Uhr Die Halle des Entsorgungszentrums Kiel-Wellsee ist am Mittwochabend in Flammen aufgegangen. Abfall und Unrat müssen seit Stunden mühsam gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.







Stinkende Rauchwolke zog Richtung Kiel

Das Feuer war gegen 19.30 Uhr ausgebrochen. Müll geriet in Brand. Aus der Halle zog über Stunden eine stinkende Rauchwolke Richtung Kieler Innenstadt. In dem Gebäude selbst hielten seit dem Abend rund 75 Feuerwehrleute die Flammen klein. Bagger und ein Radlader schafften den Müll dann ins Freie und zogen ihn auseinander, damit er abgelöscht werden konnte.

Wasserwerfer der Bundeswehr im Einsatz

Im Einsatz war auch ein Wasserwerfer der Bundeswehr, der sonst für Löscharbeiten auf Flugplätzen bereitsteht. Nach Angaben des Einsatzleiters Philip Derleth bereitete die starke Rauchentwicklung während des Einsatzes Probleme. "Auch das einsetzende Gewitter und der Starkregen haben den Einsatzkräften sehr zu schaffen gemacht." Der Betrieb in der Recyclingfirma wurde zunächst eingestellt.

Dicke Rauchwolken ziehen Richtung Innenstadt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 20.07.2017 07:00 Uhr Autor/in: Jörn Schaar Ein Entsorgungszentrum in Kiel-Wellsee brennt. Rund 75 Feuerwehrleute sind seit Mittwochabend im Einsatz. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.







