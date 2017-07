Stand: 15.07.2017 10:45 Uhr

Familiendrama in Lübeck: Mann ersticht Mutter

Bei einem Familiendrama in Lübeck-Siems soll ein Mann in der Nacht zum Sonnabend seine Mutter getötet haben, seine Großmutter soll er schwer verletzt haben. Warum der mutmaßliche Täter die 51 und 78 Jahre alten Frauen mit einem Messer angriff, war zunächst noch unklar, wie die Sprecherin der Lübecker Staatsanwaltschaft, Ulla Hingst, sagte. Der 30-Jährige habe sich noch nicht geäußert.

Mann war zu Besuch bei der Familie

Die beiden Opfer bewohnten gemeinsam mit ihren Ehemännern ein Haus, der Angreifer lebt nicht dort. Laut Hingst war er zu Besuch bei seiner Familie. Zum Zeitpunkt der Attacke waren die Ehemänner nicht zu Hause. Laut der Oberstaatsanwältin hatte die ältere der beiden Frauen eine Nachbarin alarmiert, ihr mitgeteilt, dass ihr Enkel durchdrehe. "Die Nachbarin hat daraufhin die Polizei alarmiert", erklärt Hingst NDR 1 Welle Nord.

Die Mutter des Tatverdächtigen starb noch am Tatort, die Großmutter wurde nach einer notärztlichen Behandlung schwer verletzt in eine Lübecker Klinik gebracht. Der Sohn wurde mit großen Blutflecken bedeckt am Tatort angetroffen und festgenommen. Er erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen.

Entscheidung über Untersuchungshaft am Abend

Der 30-Jährige sollte am Samstagabend dem Haftrichter vorgeführt werden. Es werde zu entscheiden sein, ob Untersuchungshaft oder vorläufige Unterbringung beantragt werde, sagte Hingst. Letzteres sei dann der Fall, wenn jemand bei einer Tat schuldunfähig gewesen sei, aber weiter eine Gefahr von ihm ausgehen könnte. Die Staatsanwaltschaft wollte im Laufe des Tages ärztliche Beratung hinzuziehen.

