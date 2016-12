Stand: 30.12.2016 11:46 Uhr

Fahren ohne Fahrschein - und das völlig legal von Jörn Schaar, NDR 1 Welle Nord

Ohne Ticket mit dem Bus fahren kostet in der Regel richtig Geld. Wenn es nach den Plänen von Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Meyer geht, soll sich das zumindest für Urlauber und Tagesgäste im nördlichsten Bundesland bald ändern. Der Plan: Wer seine Kurtaxe gezahlt hat, soll künftig auch den öffentlichen Personennahverkehr nutzen können - ohne zusätzlichen Fahrschein. Bei einem entsprechenden Pilotprojekt an der Westküste gibt es allerdings Verzögerungen.

Abgabengesetz musste zunächst geändert werden

Hauptgrund ist das Kommunalabgabengesetz, das bisher nicht vorsah, die Einnahmen aus der Kurtaxe zu nutzen, um damit einen fahrscheinlosen ÖPNV zu finanzieren. Eine entsprechende Änderung tritt laut Wirtschaftsministerium nun zum Jahreswechsel in Kraft. "Wir sind sehr froh, dass der Landtag uns auf diesem Weg jetzt folgt, das war nicht selbstverständlich. Die Änderung des Kommunalabgabengesetztes ist der wichtige Schritt", sagte Wirtschafts-Staatssekretär Frank Nägele NDR 1 Welle Nord.

Testorte sind Ziel und Ausgangsort für Ausflüge

Ausgewählt als Testgebiet wurden vom Ministerium Büsum und St. Peter-Ording. Beide Orte haben einen Bahnhof und einen Bus. Zudem sind sie sowohl Ziel als auch Ausgangspunkt für Ausflüge. "Wir versprechen uns davon einen bedeutenden Marketingeffekt und eine deutliche Attraktivität im Angebot", sagt der Geschäftsführer des Büsumer Tourismus-Marketing-Service, Olaf Raffel. Aber: Das Projekt kann hier nicht wie geplant 2017 starten, sondern erst ein Jahr später. Denn die Kursatzungen in den beiden Test-Orten müssen laut Raffel noch angepasst werden.

Zudem müssten die Gemeinden die Kurtaxe noch erhöhen. Letzteres gehe aber nicht so schnell: Die Kataloge sind seit dem Sommer gedruckt und viele Gastgeber in den beiden Orten haben die bestehende Kurtaxe eingepreist. Frühester Starttermin ist also 2018 - wenn bis zum Katalog-Redaktionsschluss im August alle offenen Fragen geklärt sind. "Da müssen wir dann solche Angebote und Attraktivitäten schon kommunizieren, sonst erreichen wir den Markt nicht", sagt Raffel.

Bis wohin darf man fahren?

Zuvor sind aber noch weitere Fragen zu klären, zum Beispiel wer das Angebot nutzen darf und wie weit man mit der Gästekarte fahren darf. Eine Fahrt nach Hamburg ist ein beliebter Tagesausflug, der mit der Bahn von Büsum aus 28 Euro kostet. Mit der Gästekarte wären es ungefähr drei Euro. Nicht die einzige offene Frage: Denn wenn alles gut läuft, lockt das Pilotprojekt ja mehr Menschen in den öffentlichen Personen-Nahverkehr - der müsste dann aufgestockt werden.

