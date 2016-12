Stand: 27.12.2016 05:00 Uhr

Erwachsenen-Schwimmkurs: Kampf gegen die Angst von Anne Passow

Chlorgeruch liegt in der warmen Luft. Überall Rufe, Trainerkommandos, Wasserplatschen. Es ist viel los in den Becken der Unischwimmhalle Kiel an diesem Montagabend. Zwischen den ganzen Schnell- und Genuss-Schwimmern gibt es hier allerdings auch einige, für die Wasser und Schwimmen kein Spaß und auch kein Sport ist, sondern echte Überwindung bedeutet. Marlen Mietz und Nina von Hacht sind zwei von ihnen. Sie haben so ihre Probleme mit dem nassen Element. Trotzdem sind sie hier: im Erwachsenen-Schwimmkurs der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Die beiden wollen schwimmen lernen. Oder besser gesagt: richtig schwimmen lernen. Denn ein paar Züge im brusttiefen Wasser schaffen sie, danach wird es schwierig.

"Tauchen geht gar nicht"

"Sobald das Wasser tiefer ist, als ich stehen kann, setzt bei mir die Panik ein", erzählt Marlen Mietz. Nina von Hacht kann sich zwar länger über Wasser halten, doch sie verbraucht beim Schwimmen unheimlich viel Kraft - ohne groß vorwärts zu kommen. Und genau wie Marlen mag auch sie kein tiefes Wasser unter sich haben. "Und Tauchen geht gar nicht", sagt Nina von Hacht.

Daran arbeitet Carmen Kratzke von der DLRG heute mit den beiden Frauen. Kratzke ist eine von vielen Ehrenamtlichen, die an diesem Montag in der Unischwimmhalle mit den Schwimmanfängern üben - unter Federführung von Schwimmausbilder Günter Keller. Während zwei fortgeschrittene Kursteilnehmerinnen mit ihren Trainern in Richtung tiefes Becken aufbrechen, übt Kratzke mit drei ihrer Schülerinnen im Nichtschwimmerbecken. Sie wirft bunte Ringe in das brusttiefe Wasser. Nacheinander soll nun jede ihren Ring heraufholen. "Wichtig ist, nehmt nicht zu viel Luft mit, damit ihr runter kommt. Und Augen auf beim Tauchen", mahnt Kratzke.

"Gefühlt fast ertrunken"

Marlen ist an der Reihe. Die 33-Jährige tut sich sichtlich schwer mit der Aufgabe. Sie ist angespannt, blickt konzentriert durch das Wasser auf den Ring, der vor ihren Füßen liegt. Schließlich überwindet sie sich, holt Luft, taucht ab, schießt schnell mit dem Ring wieder hoch und zieht die Luft ein. Marlen ist erleichtert: "Mit dem Kopf unter Wasser zu gehen, ist eine sehr harte Überwindung für mich. Als kleines Kind bin ich beim Angeln mit meinem Vater ins Wasser gefallen. Er hat mich sofort rausgezogen. Aber gefühlt bin ich fast ertrunken", erinnert sie sich. Seitdem hat sie Angst vorm Wasser.

Furcht vorm Wasser

So geht es einigen Teilnehmern, die den Erwachsenen-Schwimmkurs besuchen. "Die größte Angst vieler unserer Schüler ist es zu ertrinken. Viele haben auch Angst davor, Wasser in die Augen, die Ohren oder in den Mund zu bekommen", berichtet Rotraud Doering von der DLRG. Sie übt mit einer Schülerin im Nichtschwimmerbecken das Brustschwimmen.

Erwachsene Nichtschimmer 23,3 Prozent der deutschen Bevölkerung können nach eigenen Angaben gar nicht oder schlecht schwimmen. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes TNS Emnid im Auftrag der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ergeben. In Schleswig-Holstein gaben mindestens 15 Prozent der Befragten an, dass sie schlechte Schwimmer oder Nichtschwimmer sind. In den 100 Ortsgruppen der DLRG in Schleswig-Holstein erwerben jährlich zwischen 50 und 120 Erwachsene das "Schwimmzeugnis", das ist quasi das "Seepferdchen" für Erwachsene. Aus Sicht der DLRG gilt jemand aber erst dann als sicherer Schwimmer, wenn er die Fähigkeiten des Schwimmabzeichens in "Bronze" Oder "Silber" erreicht hat.

"Jahrelang versteckt"

Zu den Ängsten kommt, dass viele nie eine richtige Schwimmausbildung angeboten bekommen haben. So war es auch bei Marlen. In ihrer Grundschule gab es keinen Schwimmkurs. Und in der Oberstufe fand sie Wege, sich vorm Schwimmunterricht zu drücken. "Ich habe es jahrelang versteckt", erzählt sie. Dann zog sie nach Kiel, um zu studieren - und fand neue Freunde. "Oft bin ich zum Segeln eingeladen worden. Und eigentlich habe ich schon Lust." Doch aus Angst vor dem Wasser schlägt sie solche Einladungen aus. "Das hat mich irgendwann so geärgert, dass ich einen Schwimmkurs gesucht habe", berichtet sie. "Das Schwierigste dabei war tatsächlich, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, anzurufen und zu sagen: Hallo, ich kann nicht schwimmen."

Ziel: Mit dem Sohn schwimmen

Auch Nina von Hacht musste sich zu diesem Anruf überwinden. Doch sie hatte einen guten Grund, ihr Vorhaben durchzuziehen: ihren vierjährigen Sohn. "Ich will ihm vermitteln: Wasser ist toll, Schwimmen ist super. Und ich will nicht die ganze Zeit Angst haben, wenn er ins Becken geht", sagt die 41-Jährige. Sie versucht nun, die nächste Aufgabe umzusetzen: Brustschwimmen - immer hin und her im kleinen Becken. Dabei hält Nina von Hacht ihren Kopf starr aus dem Wasser, bloß nicht nass werden. Sie bewegt Arme und Beine, aber wirklich schnell kommt sie nicht voran. "Komm", sagt Carmen Kratzke. Sie holt Nina und Marlen an den Beckenrand und zeigt nochmal den Beinschlag. "Langsam anziehen und dann mit Schwung wieder zusammen", erklärt sie. "Dann bekommt ihr auch richtig Schub."

"Wasser ist dein Freund"

"Wir wollen unseren Schülern beibringen: Wasser ist dein Freund. Es trägt dich. Du musst nur ein bisschen mithelfen", sagt Rotraud Doering.

Bei Marlen klappt das inzwischen schon ganz gut. Ob sie nach dem ersten Kurs richtig schwimmen kann oder nicht - sie weiß es nicht. "Vielleicht brauche ich noch einen zweiten. Aber das wäre OK", meint sie. Hauptsache, sie erreicht ihr Ziel: "Ich will irgendwann soweit sein, dass ich ins tiefe Becken kann, ohne Panik zu kriegen."

