Erstmals neuer Virustyp bei Geflügelpest in SH

Zweieinhalb Monate nach Ausbruch der Geflügelpest in Schleswig-Holstein hat sich der Erreger weiterentwickelt. In einem Putenmastbetrieb im Kreis Steinburg wiesen Experten des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) erstmals den hochpathogenen Subtyp H5N5 nach. Dabei handelt es sich nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums um ein Mischvirus auf Basis des ursprünglichen Typ H5N8. "Dieser Befund zeigt, wie dynamisch das Geflügelpestgeschehen ist. Das Virus ist weiterhin vorhanden und verändert sich. Auch dieser Subtyp scheint hochaggressiv", sagte Minister Robert Habeck (Grüne). An einem Standort sei mehr als die Hälfte der Tiere binnen kürzester Zeit gestorben. Betroffen sind zwei Haltungen des Betriebes im Kreis Steinburg mit insgesamt 18.400 Tieren.

Mehr als 16.000 Puten müssen getötet werden Schleswig-Holstein 18:00 - 23.01.2017 18:00 Uhr Ein neuer Erreger der Geflügelpest hat einen Großbetrieb im Kreis Steinburg befallen. Viele Puten sind bereits verendet. Mehr als 16.000 weitere Tiere müssen gekeult werden.







Betrieb hat zwei weitere Ställe

Die noch nicht verendeten Tiere müssen getötet werden. Spezialisten begannen am Montag mit der Keulung. Der Kreis Steinburg richtete einen Sperrbezirk von drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet von weiteren sieben Kilometern um den Betrieb in der Krempermarsch ein. Die Polizei sperrte das Gelände ab. Steinburgs Landrat Torsten Wendt (parteilos) nannte es "eine Katastrophe", dass ein derart großer Betrieb betroffen ist. Das Unternehmen hat sich als Selbstvermarkter einen Namen gemacht. Dort werden die Puten nicht nur gemästet, sondern auch geschlachtet und das Fleisch weiterverarbeitet. Zwei weitere Haltungen des Betreibers, der insgesamt 33.000 Puten mästet, sind laut Ministerium bislang nicht von der Geflügelpest betroffen.

Erster Fall dieser Art in Europa

Ein Expertenteam des FLI soll nun klären, wie der Erreger in den Betrieb gelangen konnte. Laut Landwirtschaftsministerium ist es das erste Mal, dass der Subtyp H5N5 in einem Hausgeflügelbestand in Europa nachgewiesen wurde. Bislang seien nur Wildvögel betroffen gewesen - unter anderem eine Nonnengans aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Das Auftreten des Mischvirus stuft das FLI als "nicht überraschend" ein. Seine Empfehlungen an durchzuführenden Maßnahmen will das Institut nicht ändern. Infektionen von Menschen mit dem Virus sind nicht bekannt.

"Neue Welle vor der Nase"?

Zuletzt hatte sich die Geflügelpest mit dem Erreger H5N8 nicht weiter ausgebreitet. Viele Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete wurden aufgehoben. "Wenn es durch die Mutation des alten Virus jetzt doof läuft, haben wir eine neue Welle vor der Nase", sagte Habeck dem Schleswig-Holstein-Magazin.

