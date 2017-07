Stand: 12.07.2017 17:59 Uhr

Erneuter Eklat um Großprojekt A 20

Der neue schleswig-holsteinische Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) hat die Planungen zum Weiterbau der Autobahn 20 zur Chefsache erklärt. Bis Ende des Jahres sollen sämtliche Teilabschnitte unter dem Gesichtspunkt der Baureife geprüft werden. Anlass dafür ist laut Buchholz der Umstand, dass sämtliche aktuelle Zeitpläne nicht belastbar seien. Als Gründe dafür nannte der Minister unter anderem rechtliche Hürden und fachliche Fehler, aber auch politische Weisungen seines Amtsvorgängers Reinhard Meyer (SPD) sowie dessen früheren Staatssekretärs Frank Nägele. Er sei darüber erst vorgestern informiert worden. "Das war in den letzten Tagen erschreckend und ernüchternd", sagte Buchholz.

Buchholz: A-20-Planung "nicht realistisch" Schleswig-Holstein Magazin Der Bau der A 20 verzögert sich ein weiteres Mal. Die Gründe dafür sind vielfältig, sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP): Umweltrechtliche Hürden, fachliche Mängel, politische Vorgaben.







Buchholz: "Alles nochmal neu aufsetzen"

"Wir sind in den vergangenen Jahren mehrfach von Minister Meyer belogen worden. Immer wurde zum Ausbauverzug gesagt, Gründlichkeit gehe vor. Stattdessen ist in vielen Fällen den Behörden untersagt worden, weiter zu planen", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag, Hans-Jörn Arp. Das sei völlig unvorstellbar. Es mache ihn fassungslos, dass Behörden, die zuarbeiten sollten, nicht geliefert haben und dass das einfach hingenommen worden sei, so Arp weiter.

"Wir werden wahrscheinlich erst zum Ende des Jahres sagen können, wie es wirklich realistisch mit der A 20 weiter geht", sagte Verkehrsminister Buchholz. "Ich bin davon überrascht worden, dass all diese Zeitplanungen mehr oder weniger offen sind, jedenfalls nicht realistisch sind. An ganz vielen Stellen sind Dinge offenbar der Öffentlichkeit nicht gesagt worden, die dafür sorgen werden, dass man das alles nochmal neu aufsetzen muss."

Günther: "Herr Meyer hat uns hinter die Fichte geführt"

Ministerpräsident Günther (CDU) warf der Vorgängerregierung in den Bereichen Wirtschaft und Verkehrspolitik "absoluten Dilettantismus" vor. Der ehemalig zuständige Minister Meyer habe den Menschen Sand in die Augen gestreut und einen Eindruck erweckt, der nicht zu halten sei, sagte Daniel Günther dem Schleswig-Holstein Magazin und NDR 1 Welle Nord. "Herr Meyer hat uns hinter die Fichte geführt."

Zuvor hatte der Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, Torsten Conradt, den Abgeordneten des Wirtschaftsausschusses geschildert, dass unter anderem das komplexe Thema der europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu weitaus mehr Aufwand führe als ursprünglich angenommen. Eine planerische Hürde habe sich zudem östlich der Autobahn A 23 durch die Ansiedlung von Zwergschwänen im Bereich des Breitenburger Moores ergeben. Conradt sagte, dass der ehemalige Verkehrsstaatssekretär daraufhin entschieden habe, lediglich Nachkartierungsarbeiten, aber keine weiteren planerischen Aktivitäten auf den ersten beiden A-20-Abschnitten westlich der A 7 vornehmen zu lassen.

SPD weist Vorwürfe zurück

Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag, Kai Vogel, verteidigte Meyer: "Der Vorwurf, der ehemalige Wirtschaftsminister hätte gelogen, ist aufs Schärfste zurückzuweisen." Meyer habe sich mit Nachdruck für die A 20 eingesetzt. Die SPD-Fraktion sei enttäuscht, dass der Chef des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV) die Gründe für die aktuelle Planungsverzögerung nicht in der eigenen Behörde sucht, so Vogel. "Wenn die Spitze des LBV statt mit einem Minister zusammenzuarbeiten, dieses in der Amtszeit konterkariert und heute diskreditiert, sollte Minister Buchholz hoffentlich personell die richtigen Entscheidungen treffen", forderte Vogel.

Nägele vermutet Ablenkungsmanöver

Auch der direkt von der neuen Landesregierung angegriffene ehemalige Staatssekretär Nägele wehrte sich gegen die Vorwürfe. "Wir sind sehr erstaunt. Wir haben immer kommuniziert, wie der Stand ist. Aber auch, dass die Versprechungen des jetzt amtierenden Ministerpräsidenten in dieser Form nicht erreichbar sind", sagte Frank Nägele NDR 1 Welle Nord. "Mir scheint das ein Theaterdonner zu sein, der nur davon ablenken soll, dass zuviel versprochen wurde", so Nägele weiter.

Wirtschaftsverband fordert Aufklärung

Der Hauptgeschäftsführer des UVNord Michael Thomas Fröhlich, reagierte entsetzt auf die jüngste Entwicklung in Sachen A 20: "Wenn es sich bewahrheiten sollte, dass die vorherige Landesregierung die Wirtschaft und die Öffentlichkeit bewusst nicht informiert hat [...] und das möglicherweise, um die eigenen Wahlchancen nicht zu gefährden, dann wäre das ein Stück aus dem Tollhaus", sagte Fröhlich.

