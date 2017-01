Stand: 19.01.2017 12:54 Uhr

Erna Ganz: Mörder muss nicht ins Gefängnis

Der Mörder von Erna Ganz kann das Gericht auf freiem Fuß verlassen. Das Landgericht Flensburg verurteilte den 52-Jährigen wegen Mordes an der 73 Jahre alten Frauen zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung. "Er verschloss ihre Atemwege auch dann noch, als sie bereits in Ohnmacht gefallen war und würgte", sagte die Vorsitzende Richterin zu dem Verbrechen.

Jugendstrafrecht erlaubt maximal zehn Jahre Haft

Es geht um eine Tat, die 1982, vor 35 Jahren in der Wohnung von Erna Ganz in Schleswig passierte. Die Kammer ist davon überzeugt, dass der damals 17-Jährige die Frau bestehlen wollte und sie mit einem Kissen erstickte. Da der Mann zur Tatzeit minderjährig war, konnte nur Jugendstrafrecht gegen den heute 52-Jährigen angewandt werden. Dieses erlaubt maximal zehn Jahre Haft. Außerdem wurde er bereits im Jahr 1986 zu acht Jahren Jugendstrafe verurteilt, weil er einen siebenjährigen Jungen erwürgt hatte. Daher blieben der Kammer nur noch zwei Jahre.

Sofakissen aufs Gesicht

Bereits am Dienstag hatte der Mann ein Geständnis abgelegt. Er erklärte dem Gericht, dass er damals drogensüchtig war. Um seine Sucht zu finanzieren, habe er in der Wohnung von Erna Ganz nach Geld gesucht. Er sei jedoch von der Frau überrascht worden, geriet nach eigenen Angaben in Panik und habe der Frau ein Sofakissen aufs Gesicht gedrückt.

Mann in Saarbrücken gefasst

Der Fall "Erna Ganz" hatte die Ermittler lange vor Rätsel gestellt. Dem 52-Jährigen kam die Polizei erst anhand von DNA-Spuren auf die Schliche. Diese wurden 2012 an den alten Beweisstücken gefunden. Mehr als 1.000 Personen wurden daraufhin aufgerufen, eine Speichelprobe abzugeben - darunter der Verdächtige. Der erschien aber nicht. 2016 wurde der Tatverdächtige erneut gebeten, eine Probe abzugeben. Er sagte zu, tauchte dann aber ab. Die Mordkommission spürte ihn schließlich in Saarbrücken auf.

Die Verhandlung fand vor dem Jugendgericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Einzelne Pressevertreter waren jedoch unter Auflagen zugelassen.

