Erbbaurecht: Lübecker Initiative wehrt sich

Die Idee der Erbpacht stammt aus dem Mittelalter - Land wurde bis ans Lebensende vergeben. 1947 wurde die Erbpacht abgeschafft und durch das Erbbaurecht ersetzt. Die Idee: Kommunen wollten in der Nachkriegszeit preiswerten Wohnraum schaffen. Zudem sollte so verhindert werden, dass Spekulanten Grundstücke günstig kaufen, um diese dann später weiterzuverkaufen. Denn wer nach dem Erbbaurecht pachtete, musste auch bauen. Für - in der Regel - 99 Jahre pachtet der Bauherr sein Grundstück, zahlt einen Zins. Dieser darf grundsätzlich erst nach Ablauf dieser Zeit angehoben werden, außer es wurde eine gleitende Anpassung an die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse vereinbart. Haus und Grundstück gehören nach Ablauf der Pachtzeit juristisch gesehen dem Verpächter. Davor ist der Erbbauberechtigte auch Eigentümer des Hauses. Neue Verträge nach dem Erbbaurecht gibt es heute nur noch in seltenen Einzelfällen.