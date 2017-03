Stand: 14.03.2017 21:04 Uhr

Eine Million Euro für neuen Kreißsaal in Husum

An der Ausgangslage soll nicht gerüttelt werden: Die Geburtsstationen auf Sylt, Föhr und Niebüll sollen nicht wieder belebt werden. Solchen Wünschen erteilten Nordfrieslands Landrat Dieter Harrsen (Wählergemeinschaft) und Gesundheitsstaatssekretärin Anette Langner (SPD) am Dienstag eine Absage. Aber sie stellten Maßnahmen zur Verbesserung der Situation vor. Das Land fördert unter anderem den Bau eines vierten Kreißsaals in Husum mit 1,1 Millionen Euro. Einen entsprechenden Zuwendungsbescheid übergab Langner. Die Erweiterung des Kreißsaals ist Teil eines Maßnahmenpakets.

Kapazitäten auch in Flensburg und Kiel erweitern

Die Firma OptiMedis hatte zuvor im Auftrag des Gesundheitsministeriums Vorschläge zusammengetragen und in einem Gutachten zusammengeführt. Eine Reihe der daraus abgeleiteten Maßnahmen werde bereits umgesetzt oder eingeleitet, sagte Langner. Dazu gehörten die Finanzierung der Hebammenrufbereitschaft auf den Inseln Sylt und Föhr sowie der Ausbau der Kapazitäten für eine vorgeburtliche Unterbringung (Boarding) in Husum und Flensburg. In Flensburg gebe es dazu schon Absprachen mit dem Diakonissen-Krankenhaus, erklärte Langner.

Baby-Notarztwagen für den Rettungsdienst

Zudem sollen nicht nur in Husum die Kreißsaalkapazitäten erweitert werden, sondern auch in Flensburg und Kiel. Auch der Umbau der Wöchnerinnenstation in Lübeck werde unterstützt. Insgesamt stehen dafür rund sechs Millionen Euro zur Verfügung. Die gezielte Weiterbildung des Rettungsdienstes und die Aufnahme eines Baby-Notarztwagens in das Rettungsdienstgesetz gehören ebenfalls zu den Maßnahmen.

Deutlich mehr Geburten in Husum

Die Zahl der Entbindungen in Husum hat deutlich zugenommen - von 586 im Jahr 2012 auf 807 im vergangen Jahr. Der Anstieg hänge aber nicht nur damit zusammen, dass Frauen von den Inseln und aus Niebüll nun in Husum ihr Kind zur Welt brächten, sagte Landrat Harrsen. Das Plus liege auch am deutlichen Geburtenanstieg insgesamt. Dieser Trend gilt landesweit: Insgesamt hat die Zahl der Entbindungen in den Geburtskliniken des Landes deutlich zugenommen. Seit 2012 stieg die Zahl der Geburten von 19.301 auf 21.950.

