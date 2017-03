Stand: 21.03.2017 01:02 Uhr

Drei Verletzte nach Axt-Angriff in Reinsbek

Großeinsatz für Rettungskräfte und Polizei in Reinsbek bei Bad Segeberg: Ein 19-Jähriger hat am Montagabend drei Familienmitglieder angegriffen. Nach Angaben der Polizei handelt sich dabei um die Eltern und den 16 Jahre alten Bruder des mutmaßlichen Täters. Mutter und Vater wurden schwer, der 16-Jährige leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach Informationen von NDR 1 Welle Nord soll der 19-Jährige die drei mit einer Axt attackiert haben. Die Polizei geht von einem Familienstreit aus. "Zum Hergang der Tat werden derzeit keine Angaben gemacht", teilte das Landespolizeiamt in der Nacht mit.

Großangelegte Suche mit Hubschrauber

Der Verdächtige soll zu Fuß geflüchtet sein. Etwa 30 zum Teil schwer bewaffnete Polizisten durchsuchten am Montagabend mit Scheinwerfern und Suchhunden die nähere Umgebung. Auch ein Hubschrauber flog über das Dorf. Bis Mitternacht konnte der junge Mann nicht gefasst werden. Die Landespolizei informiert im Kurznachrichtendienst Twitter über den Einsatz.

Kripo untersucht Tatort

In sozialen Netzwerken kursierten am Abend Gerüchte, wonach es sich bei der Tat um einen Amoklauf handeln könnte. Eine Sprecherin der Polizei wies das im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord zurück.

Der Notruf ging nach Angaben der Polizei kurz vor 19 Uhr bei der Leitstelle ein. Die Kripo untersuchte am späten Abend den Tatort in dem Einfamilienhaus in einer kleinen Nebenstraße. Die Nachbarn wurden befragt und vom Kriseninterventionsteam betreut. Reinsbek ist ein Ortsteil von Pronstorf (Kreis Segeberg) und liegt an der A 20 zwischen Bad Segeberg und Lübeck.

Weitere Informationen am Morgen auf NDR 1 Welle Nord.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.03.2017 | 06:00 Uhr