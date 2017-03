Stand: 01.03.2017 10:46 Uhr

Drei Hunde fallen achtjähriges Mädchen an

Im Kreis Herzogtum Lauenburg haben drei Hunde ein Mädchen angefallen und schwer verletzt. Die Achtjährige wurde laut Polizei mit Bisswunden am Kopf und an den Armen ins Lübecker Uniklinikum gebracht und dort operiert. Lebensgefahr besteht demnach nicht. Noch sei unklar, warum das Mädchen in Kühsen attackiert wurde, so die Ermittler. Die Mutter des Kindes betreut offenbar zwei Rottweiler und einen Boxer eines anderen Hundebesitzers. Als sie den Tieren auf einem umzäunten Grundstück Auslauf gewährte, gingen die Hunde laut Polizei auf die Tochter los. Die Mutter ging dazwischen. Das Mädchen rannte davon. Passanten hoben es über den Zaun.

Arbeit für die Staatsanwaltschaft Lübeck

Der Fall beschäftigt nun gleich mehrere Behörden. Einerseits informierte die Polizei das Ordnungsamt. "Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit den Hunden" würden dort überprüft, erklärte Polizeisprecher Marco Hecht-Hinz. Auch die Staatsanwaltschaft Lübeck befasst sich mit dem Vorfall. Dort prüfen Mitarbeiter mögliche Straftatbestände. Nach einer Hunde-Attacke im niedersächsischen Landkreis Northeim beispielsweise wurde eine Züchterin zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Mehr als zehn französische Bulldoggen hatten dort eine Rentnerin im September 2014 schwer verletzt.

