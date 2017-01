Stand: 10.01.2017 18:50 Uhr

Die "Nautilus" schwimmt - aber nur für kurze Zeit

Das am Sonntag in Lübeck-Travemünde auf Grund gelaufene Restaurantschiff "Nautilus" schwimmt wieder. Taucher pumpten etwa 120 Kubikmeter Wasser aus dem Schiff, nachdem dort eine Frischwasserleitung gebrochen war. Besitzer Dieter Müller will den 80 Jahre alten Kahn, in dem er Fischbrötchen verkaufte, nun abwracken lassen. Das Schiff war vor einem Jahr schon einmal gesunken.

Bullauge kaputt: Wasser fließt zurück

Das Heben des Schiffes hatte sich zunächst verzögert. Weil ein Bullauge kaputt war, lief das Wasser immer wieder zurück in das 33 Meter lange Schiff. Die Taucher stopften das Leck mit einem Plastikeimer und Handtüchern. Die Bergung dauerte insgesamt etwa sieben Stunden. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Feuerwehr: Keine Gefahr für Umwelt

Dass eine Gefahr für die Umwelt bestehe, hatte die Feuerwehr bereits vor dem Tauchereinsatz dementiert. Der Dieseltank drohe nicht auszulaufen, so ein Sprecher. Leinen verhinderten seit Sonntag, dass die "Nautilus" vollständig sinkt.

