Stand: 06.02.2017 12:08 Uhr

Der schiefe Turm von Flensburg

Der schiefe Schlauchturm der Berufsfeuerwehr in Flensburg soll noch in dieser Woche abgetragen werden. Seit Freitag ist das 22 Meter hohe Bauwerk gesperrt. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist der ohnehin leicht geneigte Turm seit dem Abriss eines benachbarten Hallenbades stärker in Bewegung geraten. Er drohe nun allerdings zur anderen Seite zu kippen. In dem Turm hängt die Feuerwehr ihre Schläuche zum Trocknen auf. Die Feuerwehr erwägt deshalb den Kauf einer Schlauchwaschanlage. Sie könnte Teil der geplanten neuen Feuerwache werden.

Garagen nicht nutzbar

Wegen der gefährlichen Neigung des Schlauchturms musste die Feuerwehr einige umliegende Gebäude räumen. Ihre Fahrzeuge wurden auf ein Gelände des THW gebracht. Die Einsatzbereitschaft der Berufsfeuerwehr sei jedoch nicht beeinträchtigt."Wir arbeiten daran, die Situation für die Flensburger Berufsfeuerwehr zügig wieder zu optimieren", sagte Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD).

