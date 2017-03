Stand: 05.03.2017 11:20 Uhr

Der Jahrmarktsammler von Groven

Vom echten konservierten Bandwurm bis zum Karussellpferd von 1900 - in der Sammlung von Rico Rasch stehen mehr als 5.000 Exponate. Jedes Stück hat einen Bezug zum Jahrmarkt. Seit 20 Jahren sammelt er, mittlerweile füllt seine Sammlung 500 Quadratmeter Lagerfläche - zwei Etagen. Irgendwann will er alles an seinen Sohn und später an seinen Enkel weitergeben. Schausteller sind die Rauschs seit Generationen. Die Vorfahren des Geisterbahn-Besitzers waren Gaukler, die vor Königen spielten. Aber es gab auch Elefantendompteure, Stelzenläufer, Seiltänzer oder Gewichtheber.

Jahrmarkt-Nostalgie von vor 100 Jahren Schleswig-Holstein Magazin - 04.03.2017 19:30 Uhr Stöbert man in Rico Raschs Jahrmarkt-Sammlung, begibt man sich in eine andere Zeit. Aus den über 5.000 Jahrmarkt-Exponaten soll nun eine Ausstellung entstehen.







Ausstellung in Heide

25 von Rico Raschs Schätzen können Besucher aktuell auf der Museumsinsel Lüttenheid in Heide (Kreis Dithmarschen) angucken. Dort findet ab Sonntag die Ausstellung "Faszination und Fortschritt", die sich mit Jahrmärkten im Wandel der Zeit beschäftigt, statt. Jeder kann die ausgesuchten Stücke von Rico Rasch bis zum 18. März anschauen.

