DLRG hat wieder mehr Rettungsschwimmer von Kevin Bieler

Sie kommen aus Bonn, Mönchengladbach oder aus anderen Gegenden - die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Jetzt zur Hauptferiensaison sind viele Strände in Schleswig-Holstein wieder mit den Rettungsschwimmern in ihrer markanten rot-gelben Kleidung besetzt. "Das war nicht immer so", erzählt Hubertus Patzelt, DLRG-Abschnittsleiter in Heiligenhafen. Noch vor fünf Jahren hätten die Wachstationen im Kreis Ostholstein einen "Charme der 70er Jahre" gehabt und seien in einem desolaten Zustand gewesen, erinnert sich Patzelt. Über Jahrzehnte habe die Gemeinde dringende Renovierungsarbeiten bei den Unterkünften vernachlässigt. Schimmel hatte sich in den Ecken, auf den Toiletten und im Aufenthaltsraum ausgebreitet.

Hubertus Patzelt hat früher mehr als 40 Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet. Seitdem er in den Ruhestand gewechselt ist, kümmert sich der 66-Jährige mit Leib und Seele um die Rettungsschwimmer. Als vor etwa fünf Jahren Gäste aus Dänemark kamen, setzte bei Patzelt das Umdenken ein. Sie in ein fast baufälliges Gebäude zum Treffen zu bitten, war Patzelt fast schon peinlich. Mit Unterstützung der Verkehrsbetriebe Heiligenhafen, die auch für Touristik zuständig sind, wurden etwa 100.000 Euro für die Renovierung investiert, erklärt deren Geschäftsführer Manfred Wohnrade. Patzelt war dabei maßgeblich für den Umbau der Anlagen verantwortlich. Innerhalb von vier Jahren renovierten Patzelt und seine Helfer alles von Grund auf. Heute haben die jungen Ehrenamtlichen unter anderem saubere Sanitäranlagen, eigene Schlafzimmer und einen Aufenthaltsraum mit Flachbildfernseher. Tausende Leute hätten sich schon gemeldet und Interesse bekundet, das Gebäude der Rettungsschwimmer direkt am Strand zu kaufen, berichtet Patzelt stolz.

Der Kampf um Ehrenamtliche

"Es ist definitiv ein Wettbewerb. Man muss sich interessant machen", sagt Verkehrsbetriebe-Geschäftsführer Wohnrade. "Die beste Möglichkeit, gut ausgebildete, ehrenamtliche Rettungsschwimmer zu bekommen ist es, wenn man gute Rahmenbedingungen und eine Wohlfühlatmosphäre für die jungen Leute schafft", findet er. Mit guten Unterkünften alleine sei es nicht getan. "Es lohnt sich zu investieren", betont Wohnrade. Er meint, dass durch positive Erfahrungen der Rettungsschwimmer auch das Image des Ortes aufpoliert werden könnte. Auch wenn die Badegäste sich durch die Ehrenamtlichen der DLRG sicherer fühlen, helfe das dem Standort, meint Wohnrade.

"Wir sind begeistert"

Das ganze Drumherum ist es, das Angela Roma, Rettungsschwimmerin aus Mönchengladbach begeistert. "Ich würde sofort wiederkommen", sagt die 26-Jährige und schwärmt vom Hafenfest und der Stadt an der Ostseeküste. Roma war vorher schon in Eckernförde, Grömitz und in Ahrenshoop in Mecklenburg-Vorpommern. Heiligenhafen sei aber ihre Nummer Eins. Es sei wichtig, zum Ausgleich gute Freizeitmöglichkeiten nach dem Dienst zu haben, meint sie. Willy Hackbarth, der aus der Region Saale-Unstrut in Sachsen-Anhalt angereist ist, ergänzt noch: "Die gute Zusammenarbeit sorgt dafür, dass man seinen Dienst mit Spaß bewältigt." Die Freiwilligenarbeit sei durch die Renovierungen und das gute Personal in Heiligenhafen besonders angenehm.

Karte: Zertifizierte und nicht zertifizierte Strände in SH

Einige Strände haben noch Nachholbedarf

Für Thilo Wolfhagen, Landesgeschäftsführer der DLRG, ist Heiligenhafen ein Vorbild in Sachen Unterbringung von jungen Rettungsschwimmern geworden. Aber auch andere Orte im Land hätten bereits nachgebessert, so Wolfhagen. Bei nur noch etwa 15 Prozent der Strände gebe es noch Nachholbedarf, was Pflege und Ausstattung angeht. In diesem Jahr sind von Mitte Mai bis Mitte September etwa 2.700 Rettungsschwimmer im Land im Einsatz. Vor etwa neun Jahren waren es laut Wolfhagen nur etwa 1.800 Menschen. Optimal wären allerdings zwischen 3.000 und 3.200 Rettungsschwimmer für die Saison. Trotzdem ist die DLRG in Schleswig-Holstein zufrieden mit der Entwicklung. Interessenten fürs nächste Jahr gibt es bereits und auch Angela Roma würde gerne wieder nach Heiligenhafen kommen. Sie weiß aber auch: Die Strände sind mittlerweile hart umkämpft. Mit etwas Vitamin B meint sie aber noch, könne es ja vielleicht funktionieren.

