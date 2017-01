Stand: 02.01.2017 11:55 Uhr

Bundeswehr in Incirlik: Jahr der Hindernisse von Arne Helms

Tornados, die mehr als eine Schraube locker haben. Ein Cockpit-Licht, das blendet und Nachtflüge damit unmöglich macht. Politiker, die lange darauf warten müssen, die in der Türkei stationierten Soldaten besuchen zu dürfen. Die Bundeswehr beteiligt sich seit einem Jahr am internationalen Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat (IS) - nicht ohne Hindernisse. Eine heikle Aufgabe im Rahmen der "Operation Inherent Resolve" übernehmen auch viele Soldaten aus Schleswig-Holstein: Tornado-Piloten aus Jagel und Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) starten vom Stützpunkt Incirlik aus zu Aufklärungsflügen über Syrien und den Irak. Die Bedrohung durch Flugabwehrraketen des IS stuft die Bundeswehr offiziell als "bis zu erheblich" ein.

Sicherheitslage? Offiziell "kontrollierbar"

Derzeit sind sechs "Tornados" in Incirlik stationiert. Seit Anfang Januar 2016 sind die Piloten in ihren Jets nach Angaben der Bundeswehr zu rund 700 Flügen aufgebrochen. Mehr als 300 Mal war auch der Airbus der Luftwaffe dabei, um die Tornados in der Luft zu betanken. Seit das Mandat vom Deutschen Bundestag bis Ende 2017 verlängert wurde, führt die Bundeswehr auch Flüge mit AWACS-Aufklärungsflugzeugen der NATO durch.

Die Sicherheitslage in Incirlik stufen die Bundeswehrkräfte als "kontrollierbar" ein. Allerdings sei es auch in der Nähe des Stützpunktes schon zu Bombenanschlägen gekommen, sagt der CDU-Obmann im Verteidigungsausschuss des Bundestages, Ingo Gädechens. Die Soldaten verließen das Gelände zwar nicht, aber die Terrorgefahr in der Türkei steige, so der Abgeordnete aus dem Kreis Ostholstein. "Ich sehe das mit großer Sorge", sagte Gädechens.

"Heikle diplomatische Mission" nach Besuchsverbot

Gädechens hält es für richtig, dass die Bundesregierung alternative Standorte zu Incirlik - wie zum Beispiel Zypern oder Jordanien - prüfe. Als Grund nennt er nicht nur die Terrorgefahr, sondern auch die "heikle diplomatische Mission", deren Teil er im Oktober war. Sieben Mitglieder des Bundestages reisten damals nach Incirlik - angesichts der Vorgeschichte nicht einfach ein Termin für schöne Pressefotos.

Nach der vom Bundestag beschlossenen Armenien-Resolution lehnte die Türkei Besuche von deutschen Abgeordneten wochenlang ab. Die Folge war eine diplomatische Krise. Erst als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte, dass die Bundesregierung die Resolution für rechtlich nicht bindend erachte, erlaubte die türkische Regierung den Besuch der Bundestagsmitglieder in Incirlik.

Letztlich sei es den deutschen Politikern gelungen, "das Eis zu brechen, um wieder ins Gespräch zu kommen", meint Gädechens: "Wie lange die guten Vorsätze einer kollegialen Zusammenarbeit allerdings anhalten, bleibt abzuwarten." Auch die eingeschränkte Pressefreiheit und das Fotografen-Verbot auf dem Stützpunkt während des Abgeordnetenbesuchs nennt der Abgeordnete "befremdlich".

Die Bundeswehr hat dort keine eigenen Gebäude

Die Bundeswehr kommentiert das Besuchsverbot ebenso wenig wie den Putschversuch im vergangenen Juni in der Türkei. Nach dem Aufstand gegen die Regierung war die Basis Incirlik tagelang ohne Strom. Der Ausfall habe jedoch nur die Klimaanlagen betroffen, so ein Sprecher. Größer scheinen die Probleme mit den Unterbringungen für die insgesamt rund 250 deutschen Soldaten zu sein.

Die Bundeswehr hat in Incirlik bislang keine eigenen Gebäude. Zwei Drittel der Deutschen sind im sogenannten Patriot Village der US-Amerikaner untergebracht. Der Rest lebt in einem Offiziersheim und nicht genutzten Häusern für Familienangehörige der Amerikaner. Auch die Abstellflächen für Flugzeuge gehören der Türkei oder den USA. Gearbeitet wird zum Teil in Containern und Zelten.

Man wartet offenbar auf türkische Unterschriften

"Die Unterbringung von einem Teil der Soldaten ist verbesserungswürdig", sagt Politiker Gädechens. Ein Vertreter der Bundeswehr spricht von "vier umfangreichen Baumaßnahmen", die beabsichtigt seien. Die Bundesregierung hat mehr als 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die notwendigen Papiere seien von türkischer Seite aber noch nicht unterzeichnet, erklärt ein Bundeswehrsprecher.

Gädechens hofft "immer noch inständig", dass die Baumaßnahmen schnell und unkompliziert genehmigt werden. Ansonsten sei eine weitere Stationierung der Bundeswehr auf dem Stützpunkt "äußerst fraglich". Die Bundeswehr möchte eigene Flächen für ihre Tornados und den Tank-Airbus, einen Unterkunftsbereich, Stabs- und Funktionsgebäude sowie einen mobilen Gefechtsstand.

Die eingesetzten Tornados sind Jahrzehnte alt

Neue Tornados für die Soldaten in Incirlik stehen nicht auf der Wunschliste - auch wenn Beobachter an der Tauglichkeit der mindestens 24 Jahre alten Modelle hin und wieder gezweifelt hatten. Inzwischen funktionieren die Nachtsichtgeräte der Piloten. Im Oktober durften die Aufklärungsflugzeuge kurzzeitig nicht abheben, nachdem bei einer Maschine ein technischer Mangel festgestellt wurde. An einem Bildschirm waren ein paar Schrauben locker.

Zur Zeit liefern 55 Soldaten vom Taktischen Aufklärungsgeschwader 51 "Immelmann" aus Schleswig-Holstein Luftbilder von mutmaßlichen IS-Stellungen in Syrien und dem Irak und werten diese aus. Die erfassten Daten werden einzelnen Staaten der Anti-IS-Koalition zur Verfügung gestellt, die insgesamt mehr als 60 Mitglieder hat. Wie viel die Analysten zu tun haben, verrät die Bundeswehr nicht: "Aus operativen Gründen geben wir dazu keine Auskünfte."

