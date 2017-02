Stand: 26.02.2017 19:24 Uhr

Bürger retten Eissporthalle in Timmendorfer Strand

Abriss oder Sanierung des 30 Jahre alten Eissport- und Tenniscentrums (ETC) - darüber haben am Sonntagabend 7.600 Wahlberechtigte in Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein entschieden. Der mit Spannung erwartete Bürgerentscheid fiel am Ende deutlich aus. Laut der Webseite der Gemeinde sprachen sich 83,19 Prozent (2.736 Stimmen) für die Sanierung aus, 16,81 Prozent (553) waren dagegen. Die Beteiligung an dem Bürgerentscheid lag bei 43,27 Prozent. Für den Erhalt des ETC waren mindestens 1.524 Ja-Stimmen erforderlich. Dennis Sauerbrei von der Initiative "Rettet die Halle" sagte NDR 1 Welle Nord, er sei Sprachlos und überglücklich.

ETC-Halle ist in die Jahre gekommen

Das ETC ist unter anderem die Heimat des Eishockey-Oberligisten "Beach Boys". Gebaut wurde das Eissportzentrum vor drei Jahrzehnten. Das Alter ist der Halle anzusehen. "Die Wände sehen aus wie ein Schweizer Käse. Die Bande am Spielfeldrand ist zu niedrig. Pucks haben Löcher in die Verkleidung geschlagen", sagt Sauerbrei, der auch Chef der Eishockey-Abteilung ist. Überall hängen lose Kabel: "Eine Katastrophe für den Brandschutz", meint er. Erneuert werden muss laut der Architekten auch die Kälte-, Lüftungs- und Elektrotechnik.

Alles marode in der Eissporthalle Timmendorfer Strand





















Eine teure Angelegenheit.

Die Gemeinde Timmendorfer Strand betreibt die Halle. Nur dank einer Ausnahmegenehmigung darf diese Saison noch gespielt werden. Die Kommune wollte die Bürger entscheiden lassen. Die Sanierung der Halle kostet etwa 8,3 Millionen Euro. Weil die Kommune dafür weitere Kredite aufnehmen muss, hatte die Gemeindevertretung im September 2016 selbst beschlossen, die Bürger über die Sanierung entscheiden zu lassen.

