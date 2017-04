Stand: 30.04.2017 16:34 Uhr

Blutiger Streit vor Boxstudio in Lübeck

Nach einer Messerstecherei vor dem Boxstudio "World of Punch" in Lübeck sucht die Polizei nach den Tätern. Am Sonnabend waren zwei größere Gruppen am Rande einer Amateur-Boxveranstaltung aneinandergeraten. Sie gingen mit Messern und Reizgas aufeinander los. Ein 40-Jähriger erlitt laut Polizei so schwere Verletzungen, dass er sofort operiert werden musste. Ein 52-Jähriger konnte das Krankenhaus nach einer kurzen ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Fahndung ohne Ergebnis

Als die Beamten eintrafen, waren die Angreifer bereits verschwunden. Die sofort eingeleitete Fahndung war ergebnislos. Die Polizei setzte zahlreiche Beamte und zwölf Streifenwagen ein. Vermutlich seien der oder die Täter Mitglieder eines Boxvereines aus Hamburg-Altona, sagte eine Polizeisprecherin. Die Männer seien zuvor von den Veranstaltern aus dem Boxstudio geworfen worden.

Während einer Schweigeminute für verstorbene Boxer sollen sie sich respektlos verhalten haben. Trotz Hausverbots kehrten sieben Personen zurück. Vor dem Eingang eskalierte die Situation dann.

