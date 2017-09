Stand: 26.09.2017 19:44 Uhr

Bernd und Bernd: Die Originale von der Schlossluke

Von Cassandra Arden

Fast jeder, der vorbeiläuft, bleibt kurz stehen, schnackt eine Runde oder ruft zumindest "Moin" in den Laden. Bernd und Bernd kennen inzwischen alle, die regelmäßig durch den Schlossgang in Husum gehen. Die Schlossluke sei eher aus Zufall entstanden, erzählt Bernd Biermann, dem das älteste Haus Husums gehört. "Es ist wie mit der Jungfrau und dem Kind. Man hat festgestellt, dass die Lehmdecke hier im Haus durch eine konventionelle Heizung austrocknet. Dann würde sie irgendwann abfallen. Also musste die Heizung abgeschafft werden." Das führte dazu, dass Bernd Biermann einen leeren, vier Quadratmeter großen Heizungsraum hatte.

Skurriles Sortiment: Notnägel und Krabbenleberwurst











Notnägel für alle Fälle

Es gab noch eine erkennbare Tür Richtung Schlossgang. "Die war zwar zugemauert, aber sie war ja da und dann habe ich gedacht, wenn ich daneben noch ein Fenster mache, dann habe ich alles, was ein Laden braucht", erzählt Biermann. Ihm fehlte nur noch ein buntes Sortiment. Und tatsächlich finden sich in der Schlossluke mehr außergewöhnliche Dinge, als der erste Blick offenbart. So gibt es Notnägel, deren Preise variieren, erklärt Biermann mit einer Selbstverständlichkeit, als wüsste das nun wirklich jeder. "Ich kenne einen Schmied, der hat die für mich gemacht. Sie unterscheiden sich in der Größe und eben im Preis. Wenn jetzt jemand ganz dringend einen braucht, ist er natürlich umsonst. Wenn jemand ihn aus Jux will, dann steigt der Preis ins Astronomische." Das letzte Wort zieht Biermann in die Länge und guckt dabei verschwörerisch. Dann lacht er und ergänzt: "Eigentlich haben wir bisher nur welche verschenkt."

Aus der Schlossluke wird viel gegeben

Bernd Biermann und sein Kollege Bernd Paulsen kennen sich schon sehr lange. Die beiden Männer sind ziemlich verschieden. "Wenn wir hier länger als eine halbe Stunde zusammen stehen, dann geht das nicht gut", meint Bernd Paulsen, begleitet von einem Nicken seitens Bernd Biermann. Aber beide leben eine ähnliche Philosophie. Bernd Paulsen räumt ein: "Reich wirst du hier nicht. Das machst du, weil es Spaß macht. Davon leben können wir nicht. Aber es macht so viel Freude, dass es weh tut."

Bernd Biermann war bis vor Kurzem Leiter des Jugendzentrums in Husum. Der Sozialpädagoge ist auch als Kiosk-Betreiber immer noch Seelsorger: "Die Leute erzählen dir einfach alles. Und wenn du das Gefühl hast, der, mit dem du gerade eine halbe Stunde geredet hast, der geht jetzt positiver weiter, dann ist das wirklich unbezahlbar." Er sagt das nicht missionarisch, er sagt das mit innerer Überzeugung.

Ein Besuch bei der Schlossluke Husum NDR 1 Welle Nord - Von Binnenland und Waterkant - 26.09.2017 20:10 Uhr Autor/in: Cassandra Arden Im Husumer Schlossgang befindet sich seit einigen Monaten der winzige Laden von Bernd Biermann und seinem Kollegen Bernd Paulsen. Die Schlossluke versüßt vielen Husumern und auch Touristen den Tag.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zwischen Krabbenleberwurst, grüner Kola und Kaffee

Dass Bernd und Bernd Humor haben, spiegelt sich auch in der Produktpalette wieder. Neben dem Notnagel gibt es außerdem Krabbenleberwurst - nach eigenen Angaben die teuerste Wurst der Welt. Bernd Biermann erläutert: "Weil man dafür ja 5.000 Krabbenlebern braucht. Das erzählen wir gerne staunenden Touristen. Wir klären das aber auch auf." Und dann gibt es noch eine eher ungewöhnliche Kola. Die fällt auch einem Paar auf, das gerade Kaffee trinkt. Biermann zückt ein paar Becher, schüttet das giftgrüne Getränk, begleitet von einem "Uhhhh" von der Dame ein. Er guckt seine Gäste an und sagt: "Wenn man diese Kola trinkt, dann tötet das alle Gerüche im Mund - egal ob Knoblauch oder Rauch - nichts mehr riecht man." Sie stoßen an, probieren die Kola, lachen und pusten sich danach munter an.

Es geht um den persönlichen Kontakt

Zwischendurch kommen immer wieder Leute vorbei, die Eierpackungen abgeben und andere, die Eier kaufen. Einige, die einfach nur kurz schnacken wollen oder ihren täglichen Kaffee trinken. "Wir haben wirklich sehr viele Stammkunden", erklärt Bernd Paulsen. "Einige kommen lieber zu Bernd und einige lieber zu mir. Normalerweise wechseln wir uns ja jeden Tag ab." Kunde Richard Gärtner ist es egal, ob - wie er sie nennt - Bernd-Eins oder Bernd-Zwei da ist. "Ich komme hier gefühlt etwa 30 Mal am Tag vorbei. Ich arbeite hier um die Ecke. Man hat hier immer einen netten Schnack und was zu lachen, mit den beiden netten Kerlen. Es bereichert den Schlossgang einfach. Es zählt für mich der persönliche Kontakt und das gibt's sonst in Husum nirgendwo, das ist leider generell sehr selten geworden so was."

Weitere Informationen mit Video Husum - Graue Stadt ganz bunt Theodor Storm nannte sie einst die "Graue Stadt am Meer". Heute zeigt sich Husum bunt und lockt mit einem großen kulturellen Angebot und einem weiten Blick auf die Nordsee. mehr Nordfriesland - Watt, Wellen und Weite Sylt, der Leuchtturm Westerhever, das Wattenmeer - das ist typisch Nordfriesland. Die Nordsee und eine unendliche Weite prägen die Landschaft. Tipps für Urlaub und Ausflüge. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Von Binnenland und Waterkant | 26.09.2017 | 20:10 Uhr