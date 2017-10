Stand: 04.10.2017 13:06 Uhr

Baby in Mülleimer: Mutter muss drei Jahre in Haft

Das Landgericht in Kiel hat eine Frau aus Eritrea zu drei Jahren Haft wegen Totschlags durch Unterlassen verurteilt. Die 23-Jährige hatte ihr Kind vor zwei Jahren nach der Geburt am Straßenrand in Sülfeld (Kreis Segeberg) in einer Tüte abgelegt. Dort sei der Säugling nach etwa 30 Minuten an Unterkühlung und Atemstillstand gestorben, wie ein Gutachter sagte. Mit dem Urteil bleibt das Gericht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die hatte am Montag für eine Haftstrafe von fünf Jahren plädiert. Die Verteidigung forderte einen Freispruch für die Angeklagte.

In einer ersten Vernehmung bei der Polizei hatte sich die Frau nach Angaben der Beamten geständig gezeigt. Zum Prozessauftakt widersprach sie dieser Darstellung - und bestritt die Vorwürfe. Sie war nach eigenen Angaben aus Eritrea geflohen und in Libyen gefangen gehalten und vergewaltigt worden. Aufgrund dieser Erlebnisse habe die Frau alles verdrängt, so die Verteidigerin.

Große Anteilnahme in ganz Sülfeld

Eine Passantin fand die Einkaufstüte damals und warf sie - ohne hineinzusehen - in einen mehrere Hundert Meter entfernten Papierkorb an einer Bushaltestelle. Dort machten Fahrgäste die schreckliche Entdeckung. Die Beisetzung des kleinen Mädchens fand unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in der Gemeinde Sülfeld statt.

Die Fahnder ermittelten 14 Monate, ehe sie der Frau auf die Spur kamen. Sie wurde im Dezember vergangenen Jahres festgenommen und saß seitdem in Lübeck in Untersuchungshaft.

