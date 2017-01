Stand: 15.01.2017 06:22 Uhr

Autobahn 1 nach Massenkarambolage wieder frei

Nach der Massenkarambolage auf der A 1, bei der eine Frau gestorben war, ist die Autobahn wieder beidseitig für den Verkehr freigegeben. Die Sperrung des Abschnitts zwischen Kreuz Bargteheide und der Anschlussstelle Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) wurde in der Nacht aufgehoben. In der Gegenrichtung war der Verkehr bereits am frühen Abend wieder freigegeben worden.

Tote bei Massenkarambolage auf der A 1 Schleswig-Holstein Magazin - 14.01.2017 19:30 Uhr Auf der A 1 hat sich auf spiegelglatter Straße eine schwere Massenkarambolage mit mehreren Verletzten ereignet. Für eine 73 alte Frau kam jede Hilfe zu spät.







Bei der Massenkarambolage, die sich am Sonnabend gegen 13.25 Uhr zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe ereignet hatte, war eine 73-jährige Frau aus Bremen ums Leben gekommen. Sechs Menschen wurden bei dem Unfall auf eisiger Straße schwer verletzt, neun weitere leicht, wie die Polizei am Abend mitteilte. Mindestens 26 Autos sowie drei Sattelzüge und zwei Kleinlastwagen seien aufeinander gefahren. Vermutlich habe es gehagelt, und dann habe sich auf der Straße eine Eisschicht gebildet. Am Stauende kam es später zu einem weiteren Unfall zwischen zwei Autos. Dabei wurden nach Polizeiangaben zwei Menschen verletzt.

Polizei und Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort

Auf Fotos und in Videoaufnahmen sah man eingedellte Autos mit zerborstenen Scheiben auf vereister Straße. Ein Kleinlaster stand quer, ein Wagen war halb unter einen Lkw gedrückt worden. 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst kümmerten sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers um die Bergung und die Betreuung der Verletzten. Zudem waren 30 Polizeibeamte im Einsatz. Die Verletzten wurden teilweise mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Diejenigen, die unverletzt geblieben waren aber nicht weiterfahren konnten, wurden vorübergehend in einer Schule in Bargteheide untergebracht.

