Auktion: 10.000 Euro für einen Baumstamm

Über Tausend geschlagene Baumstämme - alle mit einer pinken Nummer versehen. Auf den ersten Blick sehen alle ähnlich aus. Doch es gibt ein paar besondere Stars bei der Wertholzversteigerung in Daldorf (Kreis Segeberg). Die kennt Harald Nasse von der Schleswig-Holsteinischen Holzagentur genau: "Kuriositäten sind zum Beispiel die 'Roseneichen', die sind mit besonders vielen Wasserreißern besetzt. Sie haben dann ein markantes, sehr dekoratives Holzmuster." Die Stämme eignen sich etwa für massive Tischplatten. Um solche Schätze zu finden, kamen rund 25 Käufer aus ganz Deutschland aber auch aus Dänemark, Estland, Polen und der Schweiz zu der Auktion am Freitag.

Eiche ist in - Kirsche out

Es gab vier ähnliche Auktionen in Schleswig-Holstein, bei denen die Landesforsten und private Waldbesitzer ihr Holz verkauften. Insgesamt gibt es 50 in ganz Deutschland. Mehrere Tausend Stämme kamen hier zusammengenommen unter den Hammer - einzeln, aber auch gebündelt. Versteigert wird in den Wintermonaten.

Die Preise sind 2017 stabil geblieben. Insgesamt wurden 1,8 Millionen Euro eingenommen - rund 400.000 mehr als im vergangenen Jahr. Allerdings verkaufen die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten in diesem Jahr auch mehr Holz. Besonders beliebt: die Eiche. Eher unbeliebt ist dagegen zurzeit Kirschenholz, das bis vor ein paar Jahren noch der Renner war.

Teuerster Stamm bringt über 10.000 Euro

Der teuerste Stamm kam aus einem Wald im Kreis Herzogtum Lauenburg. Er brachte über 10.000 Euro ein. Er ging an einen sogenannten Furnierkäufer. Furniere, das sind hauchdünne Holzblätter, die Möbelhersteller etwa auf Spanholzregale kleben. Deren Produzenten achten besonders auf Farbe und den Aufbau der Jahrringe. Aber auch die Länge kann entscheidend sein, denn je länger der Stamm ist, desto mehr Furnier kann aus ihm gemacht werden. Hintergrund können etwa Aufträge sein, bei dem eine Firma ein besonders großes Stück Holz für ein Projekt braucht. Bezahlt wird übrigens pro Kubikmeter.

Die Bieter reichten ihre Gebote schriftlich ein. Die Höchsten bekamen den Zuschlag. Ein Nachbieten war nicht möglich. Die Wertholzversteigerung ist eine wichtige Einnahmequelle der Förstereien. Das Holz kommt aus den Wäldern Schleswig-Holsteins.

Wertholz braucht viel Pflege und Zeit

Bis ein junger Baum Wertholz ist, braucht er neben einem geraden und kräftigen Wuchs auch Pflege. Schon in jungen Jahren muss er vor Bissverletzungen durch das Wild geschützt werden. Im Winter schneiden Fachleute die unteren Äste glatt am Stamm ab, damit der Haupttrieb stärker versorgt wird. Wann ein Baum gefällt wird, um als Wertholz versteigert zu werden, ist sehr stark von der Baumart abhängig. Eine Eiche hat mit 150 bis 200 Jahren die entsprechende Größe, eine Vogelkirsche schon mit 70 Jahren.

