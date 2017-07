Stand: 22.07.2017 16:56 Uhr

Atemschutztraining im Spezial-Container von Lukas Knauer

"Alle Hautflächen müssen bedeckt sein, vorher dürft ihr da nicht reingehen!" Gruppenführer Oliver Karsten checkt nochmal die Montur seiner Kollegen, dann geht es los. Das Szenario: In einem Keller ist ein Feuer ausgebrochen und die Einsatzkräfte sollen den Brand löschen. Mit Atemschutzgerät, Sauerstoffflasche und Strahlrohr im Anschlag gehen drei Feuerwehrleute vor einer Tür in Stellung. Dann gehen sie rein.

Kropper Wehr trainiert Einsatz mit Atemschutz Schleswig-Holstein Magazin - 22.07.2017 19:30 Uhr Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kropp wird der Einsatz mit Atemschutz geübt. In einem gasbefeuerten Container werden verschiedene Brandszenarien simuliert.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

200 Feuerwehrleute aus dem ganzen Land

Seit 2009 organisiert die Feuerwehr Kropp Atemschutzübungen für freiwillige Wehren aus Schleswig-Holstein. An diesem Wochenende sind 200 Feuerwehrleute von Dithmarschen bis Scharbeutz angereist. Ihr Ziel: Sie wollen den "Fire-Trainer" bezwingen. Denn der Keller ist in Wirklichkeit gar kein Keller, sondern ein großer Container aus Stahl, der auf einem LKW aufliegt.

Eine "super Ausbildung" für alle

"In diesem Spezial-Container können Brände unterschiedlichster Art simuliert werden. Das Feuer wird dabei mit Hilfe von Gas erzeugt", erklärt Christoph Pautz von der Kropper Feuerwehr. Anfangs haben sie diese Übung nur intern angeboten: "Doch irgendwann wollten wir uns für andere Kameraden öffnen, um jedem die Möglichkeit zu geben, eine super Ausbildung zu bekommen", fügt Christoph Pautz hinzu.

Sauerstoff nur für 20 Minuten – bei mehreren 100 Grad

Im Container hat jede Gruppe etwa 20 Minuten Zeit, um die Feuer im Inneren zu löschen. Viel länger reiche der Sauerstoff in der Sauerstoffflasche auch nicht aus, meint Pautz. "80 Prozent derjenigen, die hier den Helden spielen wollen, oder vorher herumprahlen, sind die ersten, die die Übung abbrechen müssen." Extreme Luftfeuchte und Temperaturen von mehreren hundert Grad machen dabei den Feuerwehrleuten das Leben schwer.

Stichflamme per Touchscreen

Trainieren mit simulierten Bränden NDR 1 Welle Nord - 22.07.2017 14:00 Uhr Autor/in: Lukas Knauer Feuerwehrleute können ihren Job oft nur mit schwerem Atemschutzgerät erledigen. Das trainieren rund 200 Einsatzkräfte aus Schleswig Holstein in Kropp. NDR 1 Welle Nord Reporter Lukas Knauer war dabei und erklärt, wie dort Brände simuliert werden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der "Herr über das Feuer" ist Hans Blaul. Blaul hat leicht angegraute Haare und steckt in einem grauen Arbeitsoverall. In seinem "Leitstand" hat er immer ein Auge auf das Geschehen im Container. "Jetzt kommen die drei die Treppe herunter", ruft er und schließt die Tür hinter sich. Sein Kabuff misst keine drei Quadratmeter. Durch die Scheiben kann man die Feuerwehrleute nur schemenhaft erkennen. "Das kommt vom Löschwasser. Das verdunstet und sammelt sich als Dampf im Raum", erklärt Blaul. Dann drückt er auf den Touchscreen vor sich - sofort lodern in einer Ecke Flammen auf. Durch die Wand klingen die Rufe der Feuerwehrleute dumpf und unverständlich. Sie richten das Strahlrohr auf die Brandstelle und halten drauf.

Die richtigen Entscheidungen treffen

"Mal schauen, wie die reagieren, wenn ich das Feuer hinter ihnen wieder entfache." Eine Flamme sticht unter der Treppe hervor: Die drei Männer entscheiden richtig. "Immer den Rückweg im Auge behalten und zusammenbleiben. Das ist das wichtigste!" erklärt Wehrführer Christoph Pautz. Und ergänzt: "Mit dieser Übung wollen wir Einsatzabläufe verbessern, damit solche Unglücke wie in Marne nicht mehr vorkommen."

Die Lehren aus Marne

Rückblick: Anfang Dezember 2015 brennt ein Eisenwarengeschäft in der Marner Innenstadt. Ein Trupp dringt mit Atemschutzgeräten ins Innere des Gebäudes vor. Plötzlich stellt sich heraus, dass ein Kamerad vermisst wird. Sofort suchen die Rettungskräfte, können den 31-Jährigen aber nur noch tot aus dem Inneren des Gebäudes bergen. Zehn Monate nach dem Unglück wird klar: Bei diesem Einsatz wurden mehrere Fehler gemacht. Laut einem Bericht der Unfallkasse Nord hatten die Feuerwehrleute das Gebäude nur unzureichend erkundet, dabei Brandherde übersehen und deshalb die Orientierung verloren. Außerdem war offenbar der Schlauch zu kurz, so dass die Einsatzkräfte nicht entlang des Schlauches zurück nach draußen finden konnten.

"Wir kommen wieder!"

Die Feuerwehrleute im "Fire-Trainer" in Kropp finden den Weg durch Flammen und Wasserdampf zurück nach draußen - keiner aus der Gruppe musste die Übung vorzeitig abbrechen. Marvin Frahm und Christian Makoben sind zufrieden. Sie sind mit ihrem Löschzug extra aus Schönberg im Kreis Plön angereist. "War doch ganz schön warm da drin", gibt Christian Makoben zu und muss lachen. "Die Kropper Kollegen haben das echt gut organisiert - wir kommen definitiv wieder!"

Weitere Informationen 12 Bilder Feuerwehrleute bezwingen den "Fire-Trainer" Seit 2009 organisiert die Feuerwehr Kropp alle zwei Jahre eine Atemschutzübung für freiwillige Wehren aus Schleswig-Holstein. Dabei bekommen es die Helfer mit einem Feuer spuckenden Fahrzeug zu tun. Bildergalerie 20 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie Tod eines Feuerwehrmannes: Probleme bei der Abstimmung Der Tod eines jungen Feuerwehrmannes im Dezember 2015 hängt offenbar mit Problemen bei der Abstimmung während des Einsatzes zusammen. Das sagt ein Bericht der Feuerwehrunfallkasse Nord. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.07.2017 | 14:00 Uhr