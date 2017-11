Stand: 06.11.2017 13:34 Uhr

"Alexa" lässt Pinneberger nicht schlafen

Ein Polizeieinsatz wegen Lärmstörung - soweit nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist aber schon, wenn die Polizei dann zu einer menschenleeren Wohnung kommt. So geschehen am vergangenen Wochenende in Pinneberg. Einen entsprechenden Bericht des "Hamburger Abendblatts" hat die Polizei bestätigt. In der Wohnung feierte nur eine: "Alexa" - die sprachgesteuerte Assistentin des Online-Händlers Amazon.

Ohrenbetäubende Musik weckt Nachbarn

"Die Beziehung zwischen Alexa und mir hat eine Kehrtwende genommen", schreibt der 29-jährige Besitzer der Wohnung auf der Facebook-Seite von Amazon. Während er nämlich in Hamburg auf der Reeperbahn war, feierte "Alexa" alleine zu Hause eine eigene Party. Um 1:42 Uhr rief eine Bewohnerin die Polizei. Sie und ihr Kind konnten aufgrund der lauten Musik nicht schlafen.

"Alexas" Eskapade ein Trennungsgrund

Eigentlich wird das Gerät mit Sprachbefehlen von Menschen, per App oder Tastendruck gesteuert. Warum die Sprachassistentin in der Wohnung im sechsten Stock nachts von alleine aktiv wurde, ist unklar. Klingeln und Klopfen brachte nichts. Die Beamten forderten einen Schlüsseldienst an, um die Wohnung zu öffnen. Dann konnten die Polizisten der kleinen schwarzen Musikbox "den Saft abdrehen".

Ein teures Vergnügen für den Bewohner: Er wird wohl für den Einsatz bezahlen müssen. Auch für "Alexa" hat das Ganze ein Nachspiel. Der Besitzer kündigte auf Facebook an, sich von ihr trennen zu wollen.

