Stand: 22.02.2017 13:45 Uhr

Abschiebestopp: CDU wirft Regierung Wortbruch vor

CDU-Fraktionschef Daniel Günther hat der Landesregierung im Landtag Wortbruch beim Thema Abschiebestopp für Afghanen vorgeworfen. Dieser stehe im Widerspruch zu den Beschlüssen des Bundes, die auch von Ministerpräsident Albig mitgetragen worden seien. Laut Günther gibt es in Afghanistan auch sichere Gebiete.

Kubicki: Verfassungsrechtlich nicht akzeptabel

FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki sagte, wenn Albig das SPD-geführte Außenamt dafür verantwortlich mache, dass die Bundesrepublik nach Afghanistan abschieben lässt, sei dies bemerkenswert. Er kritisierte, dass die Landesregierung sogenannte Gefährder und Straftäter vom Abschiebestopp ausnimmt und damit anders behandle als andere Menschen. "Das ist verfassungsrechtlich nicht akzeptabel."

Videos 00:25 min Studt: Rückkehr nur bei Sicherheit Innenminister Stefan Studt (SPD) betont: "Unser Grundsatz in Schleswig-Holstein heißt: Menschen können nur dann zurückgeführt werden, wenn eine Rückkehr in Sicherheit und Würde möglich ist." Video (00:25 min)

Albig verteidigt Abschiebestopp

Bund und Länder hatten sich vor knapp zwei Wochen auf zahlreiche Punkte zum Thema schnellere Abschiebungen verständigt. Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) verteidigte den Abschiebestopp am Mittwoch im Landtag dagegen. "Nichts ist dort sicher", sagte Albig. "Sie sehen mich zutiefst enttäuscht von der Position der Bundesregierung in Gänze." Und Innenminister Stefan Studt (SPD) betonte: "Unser Grundsatz in Schleswig-Holstein, und das sollte auch unser Grundsatz in Berlin sein, heißt: Menschen können nur dann zurückgeführt werden, wenn eine Rückkehr in Sicherheit und Würde möglich ist."

Harms: humanitäre Katastrophe

Kritik Richtung Bund kam auch von Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben. Der Bechluss der Ministerpräsidentenkonferenz zur Erleichterung von Abschiebungen vermenge Sicherheitsfragen und Asylfragen. Angelika Beer von den Piraten warf der CDU Populismus vor. An die Adresse der SPD sagte sie, in Kiel blinke sie links und in Berlin überhole sie rechts. In Afghanistan gebe es eine humanitäre Katastrophe mit jährlich vielen Toten, sagte SSW-Fraktionschef Lars Harms.

Studt: unklare Sicherheitslage

Am vergangenen Dienstag hatte Innenminister Stefan Studt (SPD) mitgeteilt, für die kommenden drei Monate keine Menschen nach Afghanistan abzuschieben. Der Grund sei die aktuell angespannte und teils unklare Sicherheitslage. Albig betonte, sein Ziel sei es, einen bundesweiten Abschiebestopp zu erreichen, wenn sich die Lage bis zum Auslaufen des Kieler Abschiebestopps am 10. Mai nicht verändere.

Bundesinnenminister de Maizière ist sauer

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte am Dienstag den Abschiebestopp Schleswig-Holsteins kritisiert. Das Land habe sich bei einer Sitzung vor wenigen Tagen überhaupt nicht geäußert und dann einseitig einen Abschiebestopp vollzogen, sagte er in den ARD-Tagesthemen. SPD-Fraktionschef Stegner hatte de Maizières Vorwurf daraufhin "einen schlechten Scherz" genannt. Schleswig-Holstein habe den Bund und die Länder mit seinen Bedenken angeschrieben, bevor der Abschiebestopp verhängt wurde.

