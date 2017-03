Stand: 10.03.2017 08:57 Uhr

AKW Brokdorf: Demonstranten blockieren Tore

Proteste vor dem Atomkraftwerk Brokdorf: Laut NDR 1 Welle Nord Reporter Hanno Hotsch haben sich am Morgen seit etwa fünf Uhr rund 25 Menschen versammelt. Die Demonstranten stellten Fässer und Transparente vor dem Südtor und dem Haupttor auf. Einige ketteten sich an den Zaun und auch an die Fässer. Zwölf Einsatzfahrzeuge der Polizei und etwa 30 Beamte sind im Einsatz. Insgesamt ist die Lage laut Polizei friedlich.

Bei den Atomkraftgegnern handelt es sich nach eigenen Angaben um Aktivisten von ContrAtom, Robin Wood und der Bürgerinitiative gegen Atomanlagen. Auf den Transparenten ist zu lesen: "Stop aller Atomanlagen und Transporte sofort" und "Krebs-Kraftwerk". Die Aktivisten fordern nach eigenen Angaben anlässlich des Fukushima-Jahrestages die sofortige Schließung aller Atomanlagen weltweit. Die Reaktorkatastrophe in Fukushima passierte am 11. März 2011. Infolge eines Erdbebens und Tsunamis kam es in mehreren Reaktoren zu einer Kernschmelze, es trat radioaktive Strahlung aus.

Demo beim Meiler in Brokdorf NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 10.03.2017 09:00 Uhr Autor/in: Schaar, Jörn Rund 25 Aktivisten protestieren vor den Toren des AKW Brokdorf gegen Atomanlagen weltweilt. Ein Dutzend Fahrzeuge der Polizei sind im Einsatz. Die Lage ist friedlich.







Meiler bleibt länger vom Netz

Im Atomkraftwerk Brokdorf im Kreis Steinburg hatten Experten an einzelnen Brennstäben auffällige Oxidschichten festgestellt. Gezielte Messungen ergaben Schichtdicken, die Grenzwerte überschreiten. Nach Angaben des Betreibers muss der Meiler länger vom Netz bleiben. Statt das Kraftwerk - wie ursprünglich geplant - am vergangenen Mittwoch wieder anzufahren, gehe man nun davon aus, dass dies frühestens Ende März geschehen könne, so ein Sprecher. Energieminister Robert Habeck (Grüne) hatte den Wiederanfahrtermin bereits vor einer Woche für unrealistisch erklärt.

