Stand: 14.01.2017 16:57 Uhr

A 1: Ein Toter bei Massenkarambolage

Bei einer Massenkarambolage auf der A 1 zwischen dem Kreuz Bargteheide und der Anschlussstelle Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist am Sonnabendnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen - fünf weitere wurden schwer verletzt. Die Zahl der Leichtverletzten ist laut Polizei noch unklar. Insgesamt waren mindestens 30 Fahrzeuge beteiligt - darunter drei Sattelzüge. Es gab Unfälle in beide Fahrtrichtungen. Laut Polizei war plötzlich auftretende Glätte - möglicherweise durch einen Hagelschauer verursacht - Grund des Unfalls. Am Stauende sei es später zu einem weiteren Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt, so ein Polizeisprecher.

Großeinsatz nach Massenkarambolage auf A 1 NDR 1 Welle Nord - 14.01.2017 17:15 Uhr Am Sonnabend ist bei einem Unfall auf der A 1 im Kreis Stormarn ein Mensch ums Leben gekommen. Etwa 30 Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Zuvor hatte es stark geschneit und gehagelt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Feuerwehr und Polizei sind aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort. Es sind zahlreiche Rettungsfahrzeuge und zwei Hubschrauber im Einsatz. Die Autobahn ist in diesem Bereich zur Zeit in beiden Richtungen gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Wie lange Rettungs- und Aufräumarbeiten noch dauern werden, ist unklar. Infos zur aktuellen Verkehrslage im Norden finden Sie hier.

Weitere Informationen mit Video Schnee, Glatteis und zahlreiche Unfälle Im Süden Schleswig-Holsteins ist kräftig Schnee gefallen. Die Folge: viele Unfälle auf glatten Straßen. Das dichte Schneetreiben sorgte für starke Behinderungen im Berufsverkehr. mehr Der Norden rutscht durchs Wochenende Glatte Straßen, Schneeschauer und Wind: Das schmuddelige Winterwetter mit Frost in den Nächten hält am Wochenende an. Nach Tief "Egon" zieht nun "Caius" über den Norden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.01.2017 | 16:00 Uhr