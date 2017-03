Stand: 24.03.2017 07:06 Uhr

18. Landtag: Viele Abgeordnete sagen Tschüss

Es geht um den Nachtragshaushalt und den Umgang mit den Kommunen - aber wohl nur am Rande. Denn wenn der 18. Landtag von Schleswig-Holstein heute zusammenkommt, tut er das zum letzten Mal - in dieser Zusammensetzung und in dieser Wahlperiode. Viele Abgeordnete haben heute also ihren letzten Tag, bevor dann nach der Landtagswahl im Mai ein neuer Landtag zusammenkommt.

Rainer Wiegard "wechselt das Theater"

Darunter ist Justizministerin Anke Spoorendonk (SSW). Nach mehr als 20 Jahren verlässt die 69-Jährige das Parlament - mit etwas Wehmut. "Es ist auch ein Arbeitsplatz mit guten Bekannten und Freunden", sagt sie. Ex-Finanzminister Rainer Wiegard (CDU) geht mit 67 Jahren ebenfalls. Er engagiert sich künftig beim Theater Bargteheide. "Ich wechsele das Theater" ist sein Kommentar dazu. Seine Fraktionskollegin Astrid Damerow will in den Bundestag einziehen. Und CDU-Bildungsexpertin Heike Franzen hatte überraschend ihre innerparteiliche Wahlkreis-Kandidatur verloren. Außerdem scheiden auf CDU-Seite Volker Dornquast, Karsten Jasper, Jens Magnussen und Peter Sönnichsen aus.

Piraten kommen wohl nicht wieder

Die SPD-Fraktion verliert mit Peter Eichstädt und Jürgen Weber zwei Urgesteine. Weber sitzt seit 1996 im Landtag, Eichstädt seit 2000. Auch Ekkehard Klug (FDP), seit 1992 dabei, geht. "Da ist ein bisschen Wehmut. Aber natürlich auch die Aussicht, dass man völlig frei über seine Termine in Zukunft entscheiden kann", sagt er NDR 1 Welle Nord. Klug war zwischen 1993 und 1996 Fraktionschef und von 2009 bis 2012 Minister für Bildung und Kultur. Wahrscheinlich werden wohl auch die Piraten nicht wiederkommen: Alle bisherigen Umfragen gaben ihnen keine Chance für den 7. Mai.

720 Millionen Euro für die Infrastruktursanierung

Trotz aller Nostalgie müssen die Abgeordneten am Freitag auch noch arbeiten. Mit dem Nachtragshaushalt, über den sie entscheiden wollen, soll ein umfassendes Sanierungspaket finanziert werden. Insgesamt werden mit dem Nachtrag mehr als 720 Millionen Euro für die Infrastruktursanierung in den kommenden Jahren auf den Weg gebracht. Ein Haushaltsüberschuss aus dem vergangenen Jahr ermöglicht dies. Auch über die Frage, wie die amtierende Landesregierung in den vergangenen fünf Jahren mit den Kommunen umgegangen ist, diskutiert das Parlament. Aus Sicht der Koalition wurde die finanzielle Ausstattung der Kommunen deutlich verbessert.

Weitere Informationen Umfrage: SPD gewinnt deutlich - CDU mit Verlusten Am 7. Mai wird in Schleswig-Holstein gewählt. Die jüngste NDR Umfrage zeigt: Die SPD wäre stärkste Kraft. Die CDU würde deutlich verlieren. Eine Mehrheit der Befragten ist mit der Regierungsarbeit zufrieden. (16.03.2017) mehr mit Video Landtag stimmt gegen Missbilligungsantrag War es verbotene Wahlwerbung? Der Landtag hat am Mittwoch über Schreiben von SPD-Ministern gestritten. Ein Missbilligungsantrag der CDU wurde abgelehnt, SSW und Grüne hatten dabei aber offenbar Bauchschmerzen. (22.03.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.03.2017 | 17:00 Uhr