YouTube-Serie: Viele Klicks, mehr Rekruten?

Als vor sechs Monaten an der Marinetechnikschule in Parow bei Stralsund neue Rekruten in die Strelasund-Kaserne einzogen, wurden unter ihnen zehn Männer und zwei Frauen ständig mit der Kamera bei ihrer Grundausbildung begleitet. Daraus entstand die Sozial-Media-Serie "Die Rekruten" für das Video-Portal YouTube. Die Serie sollte die Ausbildung der Rekruten mit allen Höhen und Tiefen abbilden. Das Ziel: Mehr Nachwuchs für die Bundeswehr zu werben. Denn insbesondere bei der Marine gab es mehrere Hundert offene Stellen vom Elektroniker bis zum Techniker.

Mehr als 40 Millionen Klicks

Tatsächlich wurden die einige Minuten langen Folgen der Web-Serie bis heute mehr als 40 Millionen Mal geklickt. Nach Angaben der Bundeswehr schauten täglich 695.000 Zuschauer die Folgen an - 20 Prozent davon sollen Frauen gewesen sein. Die erfolgreichste Sendung sei mit 1,3 Millionen Klicks die Folge "Erstkontakt Waffe".

Rekrutenzahl in Parow in etwa gleich geblieben

Am Montag werden wieder junge Frauen und Männer ihre Grundausbildung in Parow beginnen. 199 neue Rekruten erwarten die Ausbilder an der Marinetechnikschule. Das seien aber kaum mehr oder weniger als noch vor einem Jahr, sagte Standortsprecherin Nicole Kubsch NDR 1 Radio MV. Die Zahlen liegen also auf Vorjahresniveau. Als die Rekruten der YouTube-Serie vor etwa drei Monaten ihre Grundausbildung abschlossen und die Social-Media-Kampagne damit zu Ende ging, hatte die Bundeswehr noch mitgeteilt, dass sie zehn Prozent mehr Soldatinnen und Soldaten einstellen konnte.

Bundeswehr: Erfolg der Serie noch nicht quantifizierbar

Jetzt sagt der Bundeswehr-Sprecher für den Bereich Personal, Michael Backhaus, dass der Erfolg der Serie noch nicht quantifizierbar sei. Die Zahlen der Rekruten in Parow seien kein Gradmesser, denn junge Menschen würden sich bundesweit bewerben - nicht nur für die Marine.

Mehr Online-Zugriffe und Hotline-Anrufe

Jedoch geht auch Backhaus von einem positiven Effekt aus. Das Interesse sei ungebrochen, dafür unternehme die Bundeswehr aber auch mehr Anstrengungen. Die Karriereberatung der Bundeswehr verzeichnet den Angaben zufolge online inzwischen 40 Prozent mehr Zugriffe. Außerdem meldeten sich 25 Prozent mehr Interessenten bei der telefonischen Hotline. Endgültig Bilanz ziehen will Bundeswehr-Sprecher Backhaus aber erst am Ende des Jahres.

Serie umstritten

Die Web-Serie war und ist nicht unumstritten. Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern bezeichnete die Videos als "Werbefilmchen fürs Sterben im Ausland", die niemand brauche. Kritiker monierten zudem die Kosten der Kampagne in Höhe von 7,9 Millionen Euro - 1,7 Millionen Euro für das Videoformat und 6,2 Millionen für die Kampagne in sozialen Netzwerken, über Radiospots und Plakate.

Fortsetzung geplant

Die Bundeswehr hatte die Kritik zurückgewiesen. Laut Backhaus betrugen die tatsächlichen Kosten rund eine Million Euro weniger als ursprünglich eingeplant, weil der Werbeetat verringert werden konnte. Nun ist eine Fortsetzung der "Rekruten" in Planung. Fünf der zwölf jungen Soldaten sollen im Frühjahr noch einmal von der Kamera begleitet werden. Die Bundeswehr will zeigen, wo die Rekruten jetzt stationiert sind und wie das Leben in ihren Einheiten ist.

