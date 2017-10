Wismar: Linkenpolitiker Krumpen schlägt Busfahrer

Stand: 11.10.2017 17:14 Uhr

Die Kriminalpolizei in Wismar ermittelt gegen den ehemaligen Bundestagskandidaten der Linken, Horst Krumpen, wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der 51-Jährige, der auch Vorsitzender des Kreisverbandes Nordwestmecklenburg ist, soll einen Busfahrer ins Gesicht geschlagen haben. Der Linkspolitiker will in gut einem Monat auf dem Parteitag in Neubrandenburg als Vorsitzender der Linken in Mecklenburg-Vorpommern kandidieren.

Busfahrer fährt sich fest - dann eskaliert die Lage

Der Vorfall hat sich am Vormittag in der Innenstadts Wismars ereignet. Auslöser war offenbar ein riskantes Manöver des Busfahrers, der rückwärts aus einer engen Straße fahren wollte. Krumpen sagte dem NDR, er sei darüber erbost gewesen, immerhin hätten im Bus Senioren gesessen. Er habe seinen Wagen gestoppt, sei ausgestiegen und habe dann den Busfahrer am offenen Fenster zur Rede gestellt. Dabei sei die Lage eskaliert: Der Mann habe ihn am Kragen gepackt und nach oben gezogen. Als der Fahrer die Aufforderung, ihn loszulassen, nicht nachgekommen sei, habe er ihn auf die linke Wange geschlagen, so Krumpen.

Krumpen widerspricht Darstellung der Polizei

In der über die Deutsche Presseagentur (dpa) verbreiteten Polizeimeldung ist davon die Rede, dass ein 51-Jähriger unvermittelt zugeschlagen und den Fahrer leicht im Gesicht verletzt habe. Krumpen wird in der Meldung nicht namentlich genannt, Zeugen des Vorfalls haben ihn jedoch erkannt. Der Darstellung der Polizei widerspricht Krumpen, der Busfahrer habe gedroht, ihn "plattzumachen". Krumpen sagte, er werde das der Polizei auch so mitteilen. Er bestätigte, dass er nach dem Vorfall weitergefahren sei. Der 57-jährige Busfahrer war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Krumpen ist ehemaliger Bundeswehr-Offizier. Er kandidierte im Wahlkreis 13 (Nordwestmecklenburg/Ludwigslust-Parchim/Landkreis Rostock) und landete mit knapp 23.500 Stimmen (16,2 Prozent) auf Platz 3. Sein Wahlkampfmotto lautete: "Horst Krumpen: kritisch.klar.direkt".

