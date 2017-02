Stand: 10.02.2017 07:45 Uhr

Wismar: Gewaltattacke auf Passanten

Ein 20-Jähriger hat gestern Abend in der Hansestadt Wismar mehrere Menschen ohne erkennbaren Grund angegriffen und zum Teil schwer verletzt. Der junge Mann attackierte in der Innenstadt einen 35 Jahre alten Mann und dessen Vater. Kurz nach 18 Uhr trat der Angreifer den 35-Jährigen so heftig, dass dieser zu Boden ging. Dort verlor er nach weiteren Schlägen und Tritten gegen den Kopf schließlich das Bewusstsein. Als der Vater sich schützend über seinen schwer verletzten Sohn warf, wurde er ebenfalls getreten.

Auch gewalttätig gegen Polizisten

Ein Passant, der helfen wollte, wurde von dem 20-Jährigen mit einem Küchenmesser bedroht. Er konnte dem Angreifer zwar das Messer aus der Hand schlagen, wurde aber mit einem Faustschlag am Auge verletzt. Als die Polizei eintraf, ließ sich der 20-jährige Täter zunächst ohne Widerstand festnehmen. Im Streifenwagen biss er dann einen Beamten in die Hand und beleidigte die Einsatzkräfte massiv.

Drogen im Spiel?

Der zuvor in der City schwer verletzte 35 Jahre alte Mann wurde nach dem Anfgriff in ein Krankenhaus gebracht und dort intensivmedizinisch behandelt. Der Täter stammt aus Wismar und ist bereits mehrfach polizeilich bekannt. Es wird geprüft, ob der Mann unter Drogen stand. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

