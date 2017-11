Stand: 08.11.2017 15:00 Uhr

Seenotretter ziehen vorläufige Bilanz für 2017

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hat in diesem Jahr bereits 58 Menschen auf Nord- und Ostsee aus akuter Seenot gerettet. Wie DGzRS-Vorstand Gerhard Harder am Mittwoch in Rostock-Warnemünde anlässlich der Taufe eines neuen Rettungsbootes sagte, seien das fünf mehr als im Vorjahreszeitraum. Zusätzlich seien 419 Menschen aus drohender Gefahr befreit und 375 kranke oder verletzte Menschen von Schiffen oder Inseln zum Festland transportiert worden.

"Wir fahren dann raus, wenn andere reinkommen"

Harder erinnerte an den gefährlichen Auftrag der Mannschaften. "Wir fahren dann raus, wenn andere reinkommen", so der Vorstand der DGzRS in Warnemünde. Für die DGzRS arbeiten rund 180 festangestellte Mitarbeiter und 800 Freiwillige. Sie waren bis Oktober zu insgesamt 1.901 Einsätze auf hoher See unterwegs.

Rettungszahlen auf die Länder verteilt

Niedersächsische Nordseeküste Die Besatzungen der an der niedersächsischen Küste stationierten Seenotrettungskreuzer und -boote haben bei 567 (497 im Vorjahr) Einsätzen sieben (zwei) Menschen aus Seenot gerettet und 75 (85) weitere aus Gefahrensituationen befreit.

Schleswig-Holsteinische Nordseeküste Die Stationen an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste registrierten 209 (185) Einsätze. Die dortigen Mannschaften retteten sieben (zwei) Menschen aus Seenot und befreiten weitere 29 (119) aus Gefahrensituationen.

Schleswig-Holsteinische Ostseeküste An der Ostseeküste Schleswig-Holsteins waren die Seenotretter 673 (626) Mal im Einsatz. Sie retteten 22 (28) Menschen aus Seenot und befreiten weitere 176 (203) aus Gefahrensituationen.

Mecklenburg-Vorpommersche Ostseeküste In Mecklenburg-Vorpommern waren die Seenotretter zu 452 (508) Einsatzfahrten unterwegs. Sie retteten 22 (21) Menschen aus Seenot und befreiten weitere 139 (123) aus Gefahrensituationen. zurück 1/4 vor

"Nimanoa": Rettungsboot für Damp getauft

Wer ist Nimanoa? "Nimanoa" ist eine Sagengestalt der mikronesischen Mythologie, die Reisende auf See stets sicher zu ihrem Ziel navigieren lässt.

In Warnemünde wurde am Mittwoch ein auf der Rostocker Werft Tamsen Maritim gebautes Seenotrettungsboot auf den Namen "Nimanoa" getauft. Mit diesem Namen sei ein Ehepaar gewürdigt worden, dessen Nachlass den Neubau ermöglicht hatte, sagte Harder. Die Segeljacht der beiden Hochseesegler habe ebenfalls diesen Namen getragen. Taufpatin war die NDR-Moderatorin und ehrenamtliche "Botschafterin" Heike Götz. Die "Nimanoa" soll im schleswig-holsteinischen Damp stationiert werden.

Gefährliche Einsätze an der Ostee-Küste von MV

Alleine vor der Küste von Mecklenburg-Vorpommern mussten die Seenotretter 22 Menschen aus teilweise gefährlichen Situationen retten: So musste die Stralsunder Mannschaft Mitte Juni gleich vier Mal innerhalb von zwölf Stunden zum Einsatz. Bei stürmischem Westwind der Stärke 8 kamen sie einem manövrierunfähigen kleinen Segelboot zu Hilfe. Einer der beiden Segler war total entkräftet, der andere seekrank. Wenige Tage zuvor war vor Peenemünde ein Katamaran in einem Gewittersturm gekentert. Die drei Mann Besatzung und ihr Hund harrten zwölf Stunden auf dem Boot aus, bevor sie gerettet werden konnten.

60 Seenot-Rettungsschiffe der DGzRS

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger unterhält 20 große Seenot-Rettungskreuzer sowie 40 -Boote der sogenannten 9,5-/10,1-Meter-Klasse wie die "Nimanoa".

