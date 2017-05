Windkraft: Floppt das neue Beteiligungsgesetz?

Stand: 03.05.2017 07:00 Uhr

Ein zentrales Projekt der rot-schwarzen Landesregierung für den Ausbau der Windkraft hat vorerst nicht den erhofften Erfolg. Ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes zur Beteiligung an Windparks haben Gemeinden und Bürger bisher kein einziges Mal Gebrauch von der Regelung gemacht. Das geht aus einer Antwort des Energieministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion hervor.

Gesetz soll Bürgern Beteiligungen sichern

Dabei sollte das Gesetz, das im April vergangenen Jahres nach jahrelangem Tauziehen vom Landtag verabschiedet wurde, den Rückhalt der Bevölkerung für die Energiewende stärken. Wenn Bürger und Kommunen den Aufbau neuer Windparks tatsächlich positiv im Geldbeutel spüren, dann steige auch die Akzeptanz der neuen, großen Windräder, so die Vorstellung der Landesregierung. Doch bisher lässt diese Möglichkeit die Gemeinden und Bürger völlig kalt. Sie verzichten darauf, Anteile an neuen Projekten zu erwerben.

Streit um geplanten Windpark Altentreptow Nordmagazin - 24.04.2017 19:30 Uhr In der Region Altentreptow soll ein neuer Windpark gebaut werden. Er soll der Forschung dienen. Eine Bürgerinitiative will den Bau der 230 Meter hohen Windräder verhindern.







4,45 bei 11 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

AfD kritisiert "immer neue Monsteranlagen"

AfD-Fraktionschef Leif-Erik Holm spricht von einem "Rohrkrepierer". Von der viel gepriesenen Bürgerbeteiligung bleibe nur heiße Luft. Statt hingeworfener Brotkrumen müsse es in Mecklenburg-Vorpommern eine echte Bürgerbeteiligung durch verbindliche Bürgerbefragungen geben. Gegen den Willen der Anwohner sollte kein einziges Windrad mehr gebaut werden, so der Oppositionschef. Die Landesregierung habe die Stimmung in der Bevölkerung "gegen immer neue Monsteranlagen" offenbar viel zu positiv bewertet.

Minister warnt vor vorschneller Bilanz

Energieminister Christian Pegel (SPD) widerspricht. Für ein Zwischenfazit des neuen Beteiligungsgesetzes sei es nach nur einem Jahr viel zu früh. Bisher würden noch Projekte umgesetzt, deren Planungen schon vor Jahren begonnen hätten und für die das neue Gesetz nicht greife. Durch diese Übergangsfristen sollten rechtlich problematische Eingriffe in Eigentumsrechte verhindert werden, so Pegel. Diese Eingriffe hätten Investoren erlitten, die kurz vor Ende des Genehmigungsverfahrens "in letzter Sekunde" zu Beteiligungen verpflichtet worden wären. Pegel zeigte sich optimistisch, dass das neue Gesetz angenommen werde - in einem Jahr wisse man mehr. Einen Bericht über die Auswirkungen des Gesetzes soll das Ministerium dem Landtag spätestens in zwei Jahren vorlegen.

Videos 00:43 min Umstrittener Windpark wird gebaut 18.04.2017 19:30 Uhr Nordmagazin Das Energieministerium hat dem Bau eines umstrittenen Windparks in Gültz bei Altentreptow zugestimmt. Statt der 30 beantragten Anlagen wurden jedoch nur 13 genehmigt. Video (00:43 min)

Windenergie-Verband will Entwicklung abwarten

Auch die Windkraft-Branche warnt vor voreiligen Schlüssen. "Man sollte die Entwicklung abwarten", sagte der Sprecher des Bundesverbandes Windenergie, Wolfram Axthelm. Das Gesetz gelte nur für Projekte, die nach Inkrafttreten des Gesetzes begonnen wurden. Der Lobbyverband fordert allerdings eine bundesweit einheitliche Regelung, weil Investoren in Mecklenburg-Vorpommern durch die Beteiligungsverpflichtungen benachteiligt würden.

MV geht Sonderweg

Mit dem 18 Paragraphen umfassenden Gesetz hatte die Landesregierung juristisches Neuland beschritten - in keinem anderen Bundesland sind Investoren verpflichtet, die Gemeinden und Bürger einzubeziehen und auf Teile ihrer Gewinne zu verzichten. Das Gesetz war maßgeblich durch unterschiedliche juristische Gutachten vorbereitet worden - unter anderem hatte die SPD-Fraktion 2013 eine Rechtsexpertise in Auftrag gegeben.

Gutachten für Gesetzesentwurf

Das SPD-geführte Energieministerium ließ sich parallel Gutachten einer Berliner Anwaltskanzlei mehr als 400.000 Euro kosten. Für die Linksfraktion ist das "ein unglaublicher Vorgang". Es könne nicht sein, dass die Landesregierung diese Summe für einen einzigen Gesetzesentwurf bezahle. Selbstverständlich könnten Expertenmeinungen hinzugezogen werden, aber in der Angelegenheit sei der Landesregierung "jegliches Augenmaß" abhanden gekommen, so die Finanzexpertin der Linksfraktion, Jeannine Rösler. Die Ausgaben stünden jedenfalls in keinem Verhältnis zu den Ergebnissen des Gesetzes.

Pegel: Geld für Beratung ist "gut angelegt"

Minister Pegel hält die Kritik für überzogen. Das Gesetz sei im Ministerium entstanden, allerdings sei wegen der speziellen und komplexen Rechtsfragen auch zum Eigentumsschutz Sachverstand von außen erforderlich gewesen. Es sei doch günstiger, sich für eine vergleichsweise kurze Zeit ein Team "zu leihen" anstatt für 45 Jahren jemanden fest anzustellen. Das Geld, so Pegel, sei jedenfalls gut angelegt.

Minister spürt Kritik der Gemeinden

Der SPD-Politiker zeigt sich mit Blick auf das Gelingen der Energiewende vorsichtig optimistisch. In der Bevölkerung gebe es bei den Windkraftgegnern nicht mehr die "breit getragenen emotionalen Wellen wie noch 2014", er erlebe - wie am vergangenen Wochenende beim Tag der erneuerbaren Energien - viele positive Rückmeldungen. Allerdings hätten sich die Kritiker "professionalisiert". Der Ausbau der Windkraft komme zwar gleichmäßig voran, meinte Pegel, allerdings nicht mehr ganz so schnell wie noch vor drei oder vier Jahren gedacht. "Es ist schwerer geworden als noch vor 15 Jahren, vor allem beim Netzausbau". Pegel räumte außerdem ein: "Wir spüren jetzt in vielen Gemeinden auch mehr Kritik".

1.640 Windanlagen in MV

Nach Angaben des Bundesverbandes Windenergie sind in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr genau 74 Windräder neu errichtet worden. Zurzeit stehen im Nordosten etwa 1.640 Anlagen, etwa 260 weitere sind bereits genehmigt, aber noch nicht aufgebaut. Knapp die Hälfte der Windräder (786 Anlagen) gehört Betreibern aus Mecklenburg-Vorpommern, der Rest dreht sich nach Ministeriumsangaben für 232 Investoren aus dem übrigen Bundesgebiet und zwei Unternehmen aus Dänemark.

Weitere Informationen mit Video Umstrittener Windpark: Planungsverband will klagen Bei Altentreptow soll ein Windpark entstehen, der auch Forschungszwecken diesen soll. Das Energieministerium stimmte den Plänen teilweise zu. Der Regionale Planungsverrband will dagegen klagen. (28.04.2017) mehr mit Video Ministerium stimmt umstrittenem Windpark zu Das Energieministerium hat dem Bau eines Windparks bei Gültz teilweise zugestimmt. Das innovative Projekt dürfe außerhalb eines Windeignungsgebiets gebaut werden. Gegner bezweifeln dies. (18.04.2017) mehr Windkraftgebiete in Vorpommern: Abstand bleibt Es bleibt dabei: Neue Windkraftgebiete in Vorpommern müssen mindestens zweieinhalb Kilometer voneinander entfernt sein. Eine Verdoppelung der Distanz wurde abgelehnt. (31.03.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 03.05.2017 | 07:00 Uhr