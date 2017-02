Stand: 06.02.2017 07:52 Uhr

Wegen Stallpflicht: Aus für Freilandeier aus MV

Seit nunmehr zwölf Wochen grassiert das Geflügelpest-Virus unter den Wildvögeln und auch Nutzgeflügel und Zoos sind betroffen. Wegen der landesweiten Stallpflicht für Geflügel dürfen die Legehennen-Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern ab sofort keine Freilandeier mehr liefern. Das Angebot an Eiern aus der Bodenhaltung werde spürbar größer, heißt es beim Geflügelwirtschaftsverband.

Status "Freiland-Ei" erlischt

Nach einer EU-Regelung dürfen Eier von freilaufenden Hühnern nach zwölf Wochen Stallpflicht nicht mehr als Freilandeier deklariert werden. Diese sind nun abgelaufen. Seit dem vergangenen Wochenende müssen die Erzeuger deshalb die Eier mit einer 2 für Bodenhaltung deklarieren und die alten Verpackungen umetikettieren. Der Handel werde nur ordentlich deklarierte Ware abnehmen, heißt es beim Einzelhandelsverband Nord in Kiel.

Bio bleibt erstmal bio

Bio-Eier, die ja auch von freilaufenden Hühnern stammen, dürfen allerdings weiter als solche vermarktet werden. Für sie gilt nicht die Zwölf-Wochen-Frist, sondern sie müssen ein Drittel ihrer Lebenszeit Auslauf haben.

Bodeneier-Schwemme in Sicht

Experten rechnen damit, dass der Markt mit Bodeneiern überschwemmt wird und der Preis dann unter Druck gerät. Aktuell bekommt der Erzeuger für ein Freilandei etwa 3 bis 5 Cent mehr als für ein Bodenei. Wenn dieser Aufschlag wegfällt, dann fehlen den Haltern deshalb etwa 780.000 Euro pro Monat, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium. In Mecklenburg-Vorpommern wird normalerweise fast jede zweite Henne im Freiland gehalten, insgesamt über eine Million Hühner.

Stallpflicht-Lockerung ist nicht in Sicht

Die Experten gehen davon aus, dass die landesweite Stallpflicht noch zwei Monate dauern kann - dafür wurden zumindest schon Szenarien durchgerechnet. Bei steigenden Temperaturen verflüchtigt sich das Geflügelpest-Virus normalerweise. Allerdings ist eine Lockerung in Nicht-Risiko-Gebieten nach den jüngsten Fällen in den zwei großen Nutztierbeständen vom Tisch. Viele Halter sind in Sorge.

