Stand: 21.10.2017 10:39 Uhr

Wasserrohrbruch legt Verkehr in Greifswald lahm

In Greifswald ist es am Freitag durch einen Rohrbruch in einer Hauptwasserleitung zu Ausfällen in der Wasserversorgung gekommen. Wie NDR 1 Radio MV berichtete, sackte daraufhin die Anklamer Straße auf einer Länge von 20 Metern weg. Sie wird voraussichtlich für mindestens zwei Wochen gesperrt bleiben, Buslinien werden umgeleitet, hieß es. Gegen 23 Uhr war die Wasserversorgung wieder hergestellt, allerdings kann es weiterhin zu Trübungen kommen, so die Stadtwerke.

Feuerwehr sichert abgesackte Straße Am Freitag kam es in Greifswald zu einem Wasserrohrbruch, wodurch die Anklamer Straße absackte. Die Feuerwehr sicherte die Stelle während der Reparaturarbeiten ab.







Kein Wasser, Stromversorgung unterbrochen

Wie NDR 1 Radio MV berichtete, hatten Anwohner berichtet, dass der Wasserdruck in den betroffenen Stadtgebieten am Abend kurz vor 20 Uhr spürbar abnahm. Nach Angaben der Stadtwerke konnte der Wasserrohrbruch dann in der Anklamer Straße nahe eines Autohauses lokalisiert werden. Dort strömten erhebliche Mengen Wasser auf den Gehweg, weite Teile des Bereiches waren überschwemmt. Durch die enormen Wassermassen sackte daraufhin die Straße ab. Mitarbeiter der Stadtwerke mussten kurzzeitig den Strom abschalten, da Versorgungskabel durch die Havariestelle führen. Die Feuerwehr sicherte die Stelle während der Reparaturarbeiten in der Nacht ab und unterstützte die Stadtwerke mit Beleuchtung an der Baustelle. Gegen 23 Uhr konnte die Wasserversorgung wiederhergestellt werden, allerdings kann es noch zu Trübungen im Trinkwasser kommen, so die Stadtwerke.

